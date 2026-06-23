Мужчине попался кусок стекла в мороженом известного бренда: производитель уже отреагировал

Представители компании не сотались в стороне

Украинка рассказала, что ее муж, когда ел мороженое "Ласунка", почувствовал во рту что-то твердое. Это оказалось стекло.

Об инциденте супруга украинца рассказала в Threads. Компания прокомментировала инцидент спустя несколько часов.

По словам автора сообщения, они вместе с мужем ели мороженое Grand Pri от "Лакомки". В какой-то момент он почувствовал что-то твердое во рту и подумал, что откололся кусочек зуба. Но в десерте обнаружился кусок стекла.

"Даже страшно представить, что было бы, если бы мы его проглотили. Или если бы это мороженое ел ребенок. У нас сохранились упаковка, сам обломок и фото", – говорится в публикации.

Через несколько часов представитель производителя написал, что компания глубоко шокирована и взволнована "ужасным инцидентом".

"Безопасность наших потребителей – это наш абсолютный закон, и то, о чем Вы пишете, является чрезвычайным событием для всей "Ласунки". Мы хотим немедленно начать служебное расследование на производстве по этому факту", – отреагировали в компании.

У потребителя попросили предоставить контакты и фото, а также информацию о мороженом с "сюрпризом", в частности, дату производства и номер партии.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в торговой сети "Сільпо" появилось итальянское брендовое мороженое от производителя Sammontana, о котором гудит весь интернет. Гастрономический блогер Юля Мусийчук попробовала все три вкуса и поделилась впечатлениями.