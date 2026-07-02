Новый поворот в скандале с "ведьмой" Марией Тихой: за нее плотно взялись

Марию Арефьеву подозревают в мошенничестве

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Бюро экономической безопасности Украины приступило к аналитическому исследованию возможных противоправных действий Марии Арефьевой, известной в медийном круге как "ведьма" Мария Тихая. Основанием для проверки стало заявление народного депутата Ярослава Железняка, в котором говорится о возможных признаках мошенничества и сокрытия доходов.

Как следует из ответа БЭБ, сообщает Цензор.НЕТ, в среду, 24 июня, в ведомство поступило обращение народного депутата относительно возможных противоправных действий Марии Арефьевой. В заявлении речь идет о вероятном завладении средствами граждан путем обмана и злоупотребления доверием, а также об умышленном сокрытии реальных объемов доходов от налоговых органов.

В Бюро сообщили, что на данный момент проводится аналитическая обработка изложенных в обращении фактов. Ее цель — установить наличие рисков совершения уголовных правонарушений, которые относятся к подследственности БЭБ. В случае выявления признаков уголовных правонарушений соответствующие сведения будут внесены в Единый реестр досудебных расследований.

БЭБ проверяет деятельность "ведьмы" Марии Тихой

Напомним, что 24 июня нардеп Ярослав Железняк обнародовал информацию о "ведьме" Марии Тихой и "маге" Велиаре (Богдане Орищенко), согласно которой они предоставляют платные "магические" услуги, в том числе обещают помочь в поиске без вести пропавших украинских военнослужащих. После этого Железняк направил соответствующие обращения в БЭБ и Национальную полицию. Позже стало известно, что Нацполиция начала уголовное производство в отношении Арефьевой и Орищенко по статье о мошенничестве.

Ранее сообщалось, что Мария Тихая защищала Юлию Тимошенко, подозреваемую в подкупе парламентариев. Также "ведьма" рассказала, как общалась в суде с Игорем Коломойским.