Забудьте об увядших огурцах: американка нашла способ сохранить их свежими две недели

Лучше всего для длительного хранения подходят гладкие сорта

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Огурцы могут оставаться свежими до двух недель. Американка рассказала о действенном способе длительного хранения этого популярного летнего овоща.

Кулинарная писательница и разработчик рецептов Энн Тейлор Питтман из США поделилась собственным опытом на сайте The Kitchn. Она проверила несколько популярных методов хранения огурцов и нашла лучший. Описанный ею способ дает возможность хранить огурец до двух недель.

Для хранения следует выбирать чистые и сухие огурцы без повреждений. Каждый огурец нужно отдельно завернуть в бумажное полотенце. Затем их складывают в пакет с застежкой и хранят в холодильнике.

Как надолго сохранить огурцы свежими. Фото: The Kitchn

По словам эксперта, она выбрала для эксперимента огурцы разных сортов. Восемь дней все из них оставались в безупречном состоянии. Гладкие тепличные огурцы остались свежими до двух недель.

Энн Питтман объяснила, что бумажные полотенца забирают избыточную влагу. В герметичном пакете создаются идеальные условия для длительного хранения огурцов. Эти пакеты можно использовать для хранения овощей или фруктов несколько раз.

Ранее "Телеграф" рассказывал, об итальянском методе надолго сохранить свежими фруктами. Вероятно, этот способ был придуман еще в прошлых веках, когда люди жили без холодильников и кондиционеров.