Заправки в Украине будут работать по-новому: что должен знать каждый (инфографика)

Продавцы горючего приспосабливаются к новым реалиям

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Кабинет министров не одобрил идею создания передвижных АЗС из-за значительных потерь стационарных заправочных комплексов от российских атак. Однако ради безопасности АЗС вводят определенные изменения в свою работу.

Почему в Украине пока не будет передвижных АЗС

Как пояснил в Facebook директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн, в Украине не спешат с воплощением идеи передвигаемых АЗС из-за опасений, что на них будут реализовать топливо низкого качества. Кроме того, запуск передвижных заправок ухудшит ситуацию со сбором налогов с горючего.

"Идею передвижных АЗС отложили, чтобы не подвергнуться опасности того, что сейчас происходит в раше, где из-за допуска к реализации горючего низкого качества уже многие никуда не едут", — пишет эксперт.

Заправки будут работать по-новому — что изменится

В то же время, отмечает Сергей Куюн, представители сетей АЗК заверили Кабмин, что будут адаптироваться к новым реалиям. В частности, график работы АЗК будет сокращен, также временно на заправках в опасных зонах не будут продавать чай, кофе и т.д.

"Не время сейчас пить кофе/чай на АЗС. Новое время требует также дисциплины и планирования от потребителей. Чем меньше раз и чем меньше времени вы будете находиться на АЗС, тем лучше", — пояснил эксперт.

Что делать, если оказались на заправке во время воздушной тревоги

О правилах поведения на АЗС во время тревоги в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук. Он советует, услышав сигнал опасности удара с воздуха, сразу отъезжать за пределы станции на безопасное расстояние.

Россия атакует АЗС – что делать. Инфографика: "Телеграф"/ИИ

Еще лучшим решением будет оставить машину и уходить в укрытие. Косянчук напомнил, что машину можно купить новую, а жизнь — нет.

Кроме того, эксперт советует более тщательно следить за количеством топлива в баке и не доводить до критически низкого уровня. В условиях войны и опасности обстрелов ближайшая АЗС может быть закрыта.

Как сообщал "Телеграф", за месяц Россия уничтожила почти 200 АЗС на территории Украины. Эксперт топливного рынка Дмитрий Леушкин убежден, что враг увеличит количество таких ударов.