Заправки в Україні працюватимуть по-новому: що має знати кожен (інфографіка)

Продавці пального пристосовуються до нових реалій

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Кабінет міністрів не схвалив ідею створення пересувних АЗС через значні втрати стаціонарних заправних комплексів від російських атак. Проте заради безпеки АЗС запроваджують певні зміни у свою роботу.

Чому в Україні поки не буде пересувних АЗС

Як пояснив у Facebook директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн, в Україні не поспішають зі втіленням ідеї пересуваних АЗС через побоювання, що на них реалізуватимуть пальне низької якості. Крім того, запуск пересувних заправок погіршить ситуацію зі збиранням податків з пального.

"Ідею пересувних АЗС відклали, щоб не наразитися на те, що зараз відбувається в раші, де через допуск до реалізації пального низької якості вже багато хто нікуди не їде", — пише експерт.

Заправки працюватимуть по-новому — що зміниться

Водночас, зазначає Сергій Куюн, представники мереж АЗК запевнили Кабмін, що адаптуватимуться до нових реалій. Зокрема графік роботи АЗК буде скорочено, також тимчасово на заправках у небезпечних зонах не продаватимуть чай, каву тощо.

"Не час зараз пити каву/чай на АЗС. Новий час потребує також дисципліни й планування від споживачів. Чим менше разів і чим менше часу ви будете перебувати на АЗС, тим краще", — пояснив експерт.

Що робити, якщо опинилися на заправці під час повітряної тривоги

Про правила поведінки на АЗС під час тривоги в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів експерт ринку нафтопродуктів Леонід Косянчук. Він радить, почувши сигнал небезпеки удару з повітря, одразу від'їжджати за межі станції на безпечну відстань.

Росія атакує АЗС - що робити. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Ще кращим рішенням буде залишити машину і йти в укриття. Косянчук нагадав, що машину можна купити нову, а життя — ні.

Крім того, експерт радить ретельніше слідкувати за кількістю пального в баку та не доводити до критично низького рівня. В умовах війни та небезпеки обстрілів найближча АЗС може бути зачинена.

Як повідомляв "Телеграф", за місяць Росія знищила майже 200 АЗС на території України. Експерт паливного рину Дмитро Льоушкін переконаний, що ворог збільшить кількість таких ударів.