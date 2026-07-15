В Украине может появиться новое министерство: чем будет заниматься и почему это реально нужно

Миллионы людей годами сталкиваются с проблемами жилья, работы и социальной поддержки

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Масштабные изменения Кабинета министров запущены и в нем может появиться новое министерство, представляющее огромную прослойку общества — министерство по делам внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). По имеющимся статистическим данным переселенцев в Украине — по меньшей мере 4,6 млрд., но эта цифра не окончательная — может на десятки, а то и сотни тысяч отличаться от реальной.

О возможности создания министерства написал народный депутат Ярослав Железняк. "Телеграф" расскажет, почему количество переселенцев в Украине подсчитать сложно, с какими очевидными и скрытыми проблемами сталкиваются люди и кто сейчас должен заниматься их вопросами.

Начать следует с чисел. Официально на февраль 2026 года в Украине зарегистрировано 4, 609 млн. внутренних переселенцев. Больше ВПЛ на конец зимы было не на западе Украины, а в Харьковской, Донецкой и Днепропетровской областях. Киев отстает ненамного. Люди предпочитают жить недалеко от своих домов, чтобы быть в курсе ситуации и по возможности при безопасном проезде, посещать родственников, которые не хотели уехать.

Количество ВПЛ по областям по состоянию на март 2026 года/ Ифнографика "Слово и дело"

Однако уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец акцентирует, что данные могут быть несоразмерны реальной ситуации. Активная эвакуация по прифронту продолжается, а число не меняется уже несколько лет. Неизвестно, сколько людей уехали за границу, вернулись домой или переместились на временно оккупированные территории. Также есть и другой нюанс — после отмены части социальных выплат не все переселенцы проходят официальную регистрацию, в частности, это касается мужчин.

С какими проблемами сталкиваются ВПЛ

Жилье

Выехав с охапкой вещей и воспоминаний в другой город, люди чаще всего теряют работу, жилье, социальные связи. Государственная помощь для переселенцев зависит от их состояния и составляет 2000 грн на взрослого и 3000 на ребенка или человека с инвалидностью. Этого может хватить на аренду квартиры для семьи в Харькове или Запорожье, но не в условно более безопасных регионах центра или мероприятия. По последним подсчетам, аренда однокомнатной квартиры во Львове обойдется более 20 тысяч, а в Ужгороде — более 22, поэтому найти безопасное и пригодное для проживания жилье — основная проблема. Но у всех есть семья, чтобы жить вместе.

Компенсация для ВПЛ по селу/ Инфографика "Телеграф"

Большое количество людей вынуждено жить в общежитиях или тесниться у родственников, поскольку собственное имущество было разрушено или повреждено. Общины на местах и временные убежища не могут кардинально изменить ситуацию. Кричащий пример из Полтавы: 176 переселенцев — пожилые люди и лица с инвалидностью — жили в детских садах, пользовались унитазами и умывальниками детского размера, в помещениях была плесень, а посторонние люди спали в одной комнате. Ситуация продолжалась с 2022 года.

176 ВПО годами живут в плесени и антисанитарии/ Фото: Дмитрий Лубинец

Финансы

И без того не очень щедрая помощь от государства была урезана. Государство отменило выплаты тем ВПЛ, у которых есть депозиты более 100 тысяч гривен или если доход на члена семьи превышает установленные нормы. Выплаты назначаются только тогда, когда среднемесячный доход на одного члена семьи за предыдущие три месяца не превышает 10 380 грн. Правда, тем ВПЛ, чьи дети учатся в местных школах, на полгода выплату вернули, но только на несовершеннолетних.

Простая математика показывает — семья из трех человек, где есть ребенок, а родители получают хотя бы по 16 тысяч зарплаты не могут претендовать на помощь от государства. При этом аренда займет львиную долю дохода. Можно воспользоваться государственными программами субсидий или компенсацию аренды, но тогда снимать жилье нужно исключительно по официальному договору, а не все арендодатели идут на такой шаг.

Чтобы сэкономить, семьи часто поселяются в селах или небольших населенных пунктах, и поэтому сталкиваются со следующей проблемой.

Работа

Начиная с 2024 года, государство постепенно сокращало выплаты для внутренне перемещенных лиц, которые могут работать, делая ставку на их экономическую самостоятельность. И найти работу мешают:

несоответствие квалификации ВПЛ имеющимся вакансиям,

концентрация переселенцев в общинах с ограниченным рынком труда,

недостаток хорошо оплачиваемой работы,

трудности с сочетанием работы и ухода за детьми или родственниками,

нехватка вакансий с жильем или в нужном населенном пункте,

распространение неформальной занятости,

ограниченные возможности для переквалификации.

По данным Государственной службы занятости, в первые месяцы 2026 года работодатели подали более 111 тысяч вакансий, однако спрос сосредоточен преимущественно в сферах транспорта, торговли, здравоохранения и рабочих профессий, что часто не соответствует опыту и образованию многих переселенцев, в частности бывших работников бюджетной сферы, узкопрофильных специалистов.

Эвакуация с прифронтовой территории – на автобусах, с ограниченным количеством вещей/ Ян Доброносов, "Телеграф"

Социальная уязвимость

В сложнейшем положении оказались семьи с детьми, люди предпенсионного возраста и лица с инвалидностью, которым труднее интегрироваться в новых общинах. Нехватка мест в садах не дает мамочкам возможности искать полноценную работу. Пенсионеры-ВПЛ и люди с инвалидностью вынуждены проходить ежегодную идентификацию — если ее нет, пенсию просто не платят.

Для оккупированных или территорий, где идут боевые действия, есть и другие сложности — установить факт смерти родственников, уничтожение имущества, отсутствие нужных справок за копиями которых посылают "по месту выдачи" — ежедневная реальность части переселенцев.

ВПО не сами: кто сейчас занимается проблемами переселенцев

Органы социальной защиты, Пенсионный фонд Украины, локальные координационные центры по областям должны помочь переселенцам с адаптацией и устройством на новом месте. Однако в реальности из-за огромного количества людей часть территориальных подразделений едва справляется с оказанием помощи.

1 июля Верховная Рада приняла закон о правах и свободах ВПЛ, изменяющий подход к поддержке переселенцев — от формального статуса до учета реальных потребностей людей.

Главные изменения, которые вступят в силу через три месяца:

бумажные справки ВПЛ отменят — вместо них введут электронную выписку из государственной базы

— вместо них введут электронную выписку из государственной базы права ВПЛ не будут зависеть от регистрации — статус будет необходим только для получения отдельных льгот

— статус будет необходим только для получения отдельных льгот денежную помощь будут назначать по индивидуальным потребностям семьи

семьи жилищные программы расширят — предусмотрят льготные кредиты, выкуп жилья и субсидированную аренду

— предусмотрят льготные кредиты, выкуп жилья и субсидированную аренду пенсии будут назначаться по общим правилам , без дополнительных требований для переселенцев

, без дополнительных требований для переселенцев места временного проживания ВПЛ получат четкий статус, а пребывание в них продлят на время военного положения и еще шесть месяцев после его завершения.

Новый Закон Украины "Об обеспечении прав и свобод внутри перемещенных лиц" — основные положения/ Инфографика "Телеграф"

В июле, еще до роспуска, Кабмин создал Координационный совет по вопросам ВПЛ, поддержки украинцев за границей и их добровольного возвращения в Украину. Новый совещательный орган возглавит министр социальной политики, семьи и единства, а в его состав войдут представители ключевых министерств, Офиса президента, военных администраций, а также международных и общественных организаций. Совет будет заниматься вопросами защиты прав переселенцев, их интеграции, поддержки украинцев за границей и выработкой предложений по созданию условий для возвращения граждан в Украину.

Ранее Телеграф рассказывал, что вопрос возвращения беженцев из-за границы нужно решать комплексно. В правительстве работали над созданием концепции Министерства человеческого капитала, а возвращающимся предлагали предоставлять работу с бронированием.