Погибли сразу двое защитников неба. Что о них известно и каких пилотов Украина потеряла раньше

Оба героя участвовали в защите Украины

В авиакатастрофе с бомбардировщиком Су-24М в Хмельницкой области погиб лётчик-испытатель ГП "Антонов" и военный пилот Воздушных сил Украины Богдан Загорулько. Вместе с ним ушел из жизни 23-летний защитник украинского неба Богдан Бабенко.

О гибели Загорулько сообщил авиационный эксперт и журналист Анатолий Уваренко. По его словам, Загорулько был одним из лучших лётчиков-испытателей предприятия "Антонов". Известным его сделали демонстрационные полеты на модернизированном транспортном самолете Ан-32RE, в частности, выполнение сложных фигур высшего пилотажа.

"Широкому кругу он известен исполнением "бочек" на индийском Ан-32RE", — написал Уваренко.

Богдан Загорулько. Фото: facebook.com/anatolij.uvarenko

Когда началась полномасштабная война, Богдан Загорулько мобилизовался в ряды Воздушных сил ВСУ. Освоив фронтовой бомбардировщик Су-24М, он участвовал в защите страны.

"Он всегда вызывал у меня большое уважение как Пилот и как Человек. В частности, своим уважительным отношением к техникам. Имел честь работать вместе. Страна должна знать своих Героев", — написал Анатолий Уваренко.

Фрагмент Су-24М с места аварии. Фото: Прокуратура Украины

Место падения бомбардировщика. Фото: Прокуратура Украины

Для справки: ГП "Антонов" — флагман украинской авиации, который разрабатывает, строит и обслуживает всемирно известные грузовые, пассажирские и специальные самолеты.

Также погиб 23-летний старший лейтенант Богдан Бабенко

О гибели земляка в авиакатастрофе в Хмельницкой области на своей Facebook-странице сообщил председатель Богодуховской общины Владимир Белый. Бабенко служил штурманом в 7-й бригаде тактической авиации имени Петра Франко и участвовал в защите украинского неба от российских атак. Богдан был единственным сыном в семье.

Богдан Бабенко мечтал защищать Родину. Фото: facebook.com/volodimir.belij

"Богдан был из тех, кто выбирает путь воина не по обстоятельствам, а по зову сердца. Еще с детства он решил, что его миссия — защищать родную землю и держать мирное небо. Учась в лицее №3, он уверенно шел к своей мечте: сначала — военный лицей, а впоследствии окончил Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба", — пишет Белый.

Богдан Бабенко. Фото: facebook.com/volodimir.belij

Украинские пилоты, погибшие во время войны

Информация о точном количестве погибших военных пилотов не разглашается. Однако известно, что самые большие потери были в 2022 году. По данным Википедии, в первый год полномасштабной войны погибли 45 пилотов и штурманов истребителей (Су-27, МиГ-29), штурмовиков (Су-25) и бомбардировщиков (Су-24).

В последующие годы потери были меньшими, но не менее болезненными. Рассказываем о нескольких украинских летчиках, погибших, защищая нашу страну.

Так, в августе 2023 во время выполнения учебного полета в Житомирской области погиб Андрей Пильщиков (позывной "Джус") — капитан, летчик-истребитель 40-й бригады тактической авиации. С начала полномасштабного вторжения он совершил более 500 часов боевых полетов. Вместе с ним погибли еще два пилота — майор Вячеслав Минка и майор Сергей Проказин.

В августе 2024 года погиб пилот истребителя F-16 Алексей Месь, позывной "Moonfish". Он был настоящим героем, который в своем последнем бою уничтожил три российских крылатых ракеты и один ударный БпЛА.

В феврале 2025 года во время выполнения боевого задания погиб лётчик-истребитель капитан Иван Болотов. У молодого пилота было всего 24 года, но успел проявить себя как опытный и профессиональный военный.

В сентябре 2025 года Украина потеряла молодого летчика Александра Боровика. Он служил в 39-й бригаде.

В марте этого года на Восточном направлении погиб пилот полковник Александр Довгач. Он был Героем Украины и командиром 39-й бригады тактической авиации.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о разбившемся на Хмельнитчине Су-24. Этот сверхзвуковой "Фехтовальщик" способен выполнять задания в любую погоду.