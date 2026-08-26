"Опередили Киев на две недели": в Украине объяснили заявление советника Путина

Кремль использует старый пропагандистский прием

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Советник главы России Владимира Путина Антон Кобяков сделал абсурдное заявление, что начав полномасштабное вторжение в Украину, РФ якобы "на две недели опередила" запланированное "вторжение ВСУ" на российскую территорию. Интересно, что аналогичные заявления звучали, когда СССР воевал на территории Афганистана, причем тогда, когда стала ясна фатальность этого вторжения для Советского Союза.

Анализ заявлений Кобякова на своей Facebook-странице сделал директор Центра ближневосточных исследований AMES Игорь Семиволос. Он пояснил, что РФ использует классический советско-российский миф о "превентивном ударе".

Что сказал Кобяков

В интервью пропагандистскому российскому СМИ "ТАСС", советник Путина поделился фантазиями, якобы Украина в марте 2022 года планировала напасть на Россию". По легенде, соответствующие "секретные планы командования ВСУ" оккупанты обнаружили в "брошенном штабе одной из бригад. Кобяков придумал даже дату — 8 марта. И якобы, поэтому РФ и напала на Украину 24 февраля.

"В заброшенном штабе одной из бригад территориальной обороны Украины были обнаружены секретные планы командования ВСУ по нападению на Российскую Федерацию, которое планировалось осуществить 8 марта 2022 года. Наша специальная военная операция опередила противника буквально на две недели", — бездоказательно заявил Кобяков.

Антон Кобяков. Фото: росСМИ

Россия повторяет советскую пропаганду, — Семиволос

"Когда я слышу, как советник Путина говорит о том, что Россия опередила Украину на две недели и напала первой, я вспоминаю советское вторжение в Афганистан, где говорили то же самое: "Если бы мы не ввели войска, через две недели там были бы американцы" (или "базы НАТО"). Сегодня формула отзеркалена почти словом в слово", — пишет директор Центра ближневосточных исследований.

Игорь Семиволос. Фото: facebook.com/igor.semyvolos

Он объяснил, что этот классический советско-российский миф о "превентивном ударе" выполняет две фундаментальные функции:

снимает моральную ответственность за агрессию, которая оправдывается как "вынужденная оборона", превращая захватчика в "жертву обстоятельств", действовавшую на опережение

подменяет реальные причины войны идеологическим конструктом

По словам Семиволоса, вместо признания собственных имперских амбиций или попыток контролировать Украину, Россия пытается создать картинку "экзистенциального "соперничества со сверхдержавой". Даже материальное "доказательство" — стандартный и узнаваемый прием: "документы врага", якобы обнаруженные в оставленном штабе. Это не российское и даже не советское ноу-хау, а старый инструмент оправдания агрессии, не раз использовавшийся в истории.

"Стратегическая культура Кремля не просто не изменилась с 1979 года — она застряла в той же понятийной системе и использует те же риторические шаблоны, поскольку новых смыслов или аргументов для собственного общества придумать так и не смогла. Показательно, что в случае с Афганистаном такие разговоры начались тогда, когда стала понятна фатальность вторжения для СССР", — резюмировал Семиволос.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что бывший посол США в Украине Уильям Тейлор назвал два больших достижения Украины через год после Анкориджа. Теперь ход за Европой и Штатами.