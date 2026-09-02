Выше Петроса и Говерлы: украинец пролетел над Карпатами и показал впечатляющее видео

Удивительные кадры полета завирусились в сети

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Украинец Дмитрий Полтавец показал красоту Карпатских гор с высоты птичьего полета. К слову, он установил собственный рекорд набранной на параплане высоты.

Соответствующее видео Полтавец разместил на своей странице в TikTok. Ему удалось подняться на высоту 2250 метров над уровнем моря, что выше, чем высочайшие горы в Украине — Говерлу (2061 м) и Петрос (2020 м).

"Зафиксировал свой собственный личный рекорд. 2250 метров над уровнем моря. Еще такую высоту не набирал. Это горы — тут старт относительно высоко происходит. Але горы — это one love (одна любовь)! Это красота, невероятна красота!", — заявил Дмитрий, пока пролетал над поселением Пилипец (Закарпатская область).

К слову, парапланерист стартовал с горы "Гымба" (1497 м) вблизи выше названного села. Ему открылись потрясающие виды природы, которые захватывают дух. В сети видео завирусилось и набрало десятки комментариев.

Гора Гымба на карте Украины

"Запасной парашют есть?"

"Это моя мечта. Когда-нибудь реализую. Это очень красиво"

"А если случайно в Румынию полететь?"

"Ото какого уровня моря меряешь?"

"Мечтаю научиться и летать в свободное время"

"Безопасно залетать в облака?"

"А если в туалет захочется?"

"Там не страшно? Думаю, адреналин переполняет"

Ранее "Телеграф" рассказывал о тайной пещере в Карпатах. Попасть в нее не так-то просто.