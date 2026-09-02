Вище Петроса та Говерли: українець пролетів над Карпатами та показав вражаюче відео

Дивовижні кадри польоту завірусились у мережі

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Українець Дмитро Полтавець показав красу Карпатських гір із висоти пташиного польоту. До речі, він встановив свій рекорд набраної на параплані висоти.

Відповідне відео Полтавець розмістив на своїй сторінці у TikTok. Йому вдалося піднятися на висоту 2250 метрів над рівнем моря, що вище за найвищі гори в Україні — Говерлу (2061 м) та Петрос (2020 м).

"Зафіксував свій власний особистий рекорд. 2250 метрів над рівнем моря. Ще таку висоту не набирав. Це гори — тут старт відносно високо відбувається. Але гори — це one love (одна любов)! Це краса, неймовірна краса!", — заявив Дмитро, поки пролітав над поселенням Пилипець (Закарпатська область).

До речі, парапланерист стартував із гори "Гимба" (1497 м) поблизу вище названого села. Йому відкрилися чудові види природи, які захоплюють дух. У мережі відео завірусилося та набрало десятки коментарів.

Гора Гимба на карті України

"Запасний парашут є?"

"Це моя мрія. Колись реалізую. Це дуже красиво"

"А якщо випадково до Румунії полетіти?"

"Від якого рівня моря міряєш?"

"Мрію навчитися і літати у вільний час"

"Безпечно залітати у хмари?"

"А якщо в туалет захочеться?"

"Там не страшно? Думаю, адреналін переповнює"

Раніше "Телеграф" розповідав про таємну печеру в Карпатах. Потрапити до неї не так просто.