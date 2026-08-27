Снова сбиваем баллистику: что кроме Patriot может защищать небо Украины

У защитников неба есть несколько способов противостоять вражеской угрозе

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В ночь на 27 августа Воздушным силам Украины удалось сбить большое количество баллистических ракет, которые запустила Россия.

По предварительным данным, были сбиты противокорабельная ракета "Оникс", которую запустили с территории временно оккупированного Крыма, и 7 баллистических ракет "Искандер"-М/KN-23, выпущенных из Брянской и Курской областей РФ.

Вероятно, таких успехов удалось достичь благодаря новой партии вооружений для противовоздушной обороны, о которой накануне говорил президент Владимир Зеленский. 25 августа глава государства сообщал, что Украина получила дополнительные ракеты к Patriot, а также комплексы Crotale и ракеты AIM от одной из стран-союзниц.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о баллистике, которую использует Россия и о возможности Украины противостоять этим атакам.

Какую баллистику Россия запускает по Украине. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

"Искандеры"

Ракетный комплекс "Искандер "предназначается для поражения аэродромов, складов, штабов, центров управления и т.д. Данные объекты обычно хорошо защищены средствами противовоздушной и противоракетной обороны. Однако "Искандер" действует быстрее и дает большую эффективность.

Дальность поражения не менее 500 километров. В состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые. Кроме того, этот оперативно-тактический ракетный комплекс может одновременно наносить удар ракетой "Искандер-К" и "Искандер-М". Первая — это крылатая ракетная, вторая — баллистическая.

Ракетный комплекс "Искандер". Инфографика: defence-ua

Стоимость оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер" может составлять от 2 до 21 миллиона долларов США за единицу в зависимости от конкретной версии и поставщика. Одна баллистическая ракета "Искандер-М" стоит примерно 3 миллиона долларов, а крылатая ракета "Искандер-К" — до 1 миллиона долларов.

Ракета "Искандер-М". Инфографика: "Телеграф"

"Оникс"

"Оникс" П-800 — советская (российская) противокорабельная ракета, которая может развить сверхзвуковую скорость до 3182 км/ч на высоте. Такая скорость необходима для ударов по кораблям. Работу над Ониксом начали в конце 70-х и она родственна ракетам Х-22 и Х-32.

Летит "Оникс" на расстояние до 600 км (экспортная версия "Яхонт" имеет вдвое меньшую дальность), обычно на высоте около 14 км, перед ударом снижается. Масса боевой части – около 300 килограммов.

Есть корабельный вариант длиной 8 м и авиационный вариант длиной 6,1 м. Модернизированная версия 2019 года ("Оникс-М") имеет дальность до 800 км и улучшенные характеристики противодействия радиоэлектронной борьбе. Ракеты "Оникс" используются в береговом ракетном комплексе "Бастион", расположенном в Крыму.

Ракета "Оникс". Инфографика: "Телеграф"

Летом Россия увеличила атаки

По сравнению с мартом Россия существенно нарастила использование как баллистических ракет, так и гиперзвуковых ракет "Циркон". Если в марте оккупанты применили 43 баллистических ракеты и четыре "Циркона", то уже в июне эти показатели выросли до 105 и 16 соответственно. Таким образом, количество использованных баллистических ракет увеличилось в 2,4 раза, а "Цирконов" — в четыре раза.

Количество использованной баллистики и "Цирконов" в марте и июне/ Инфографика "Телеграф", ИИ

Чем Украина может сбивать баллистику

Баллистику почти невозможно сбить с курса и самым эффективным средством остается именно кинетическое влияние, когда ракета системы ПВО физически уничтожает ракету. Сделать это могут ЗРК Patriot и SAMP/T.

Patriot PAC-3 считается самым эффективным средством против "Искандеров"/С-400. Именно Patriot Украина уже неоднократно использовала

считается самым эффективным средством против "Искандеров"/С-400. Именно Patriot Украина уже неоднократно использовала Ракеты Aster 30 с SAMP/T способны перехватывать баллистические ракеты малой дальности. По техническим характеристикам – Aster 30 способны попадать в баллистические ракеты на дальности от 15 до 35 км.

Стоит добавить, что Франция и Италия дадут Украине лицензию на производство уже улучшенных ракет Aster 30 Block 1NT. При этом в Украине уже есть две системы SAMP/T с ракетами Aster 30. Об этом сообщает блогер и журналист Роман Шрайк. Однако он отметил, что баллистику эти ракеты "могут сбивать только на бумаге".

"Поэтому разработчики улучшили ракеты и системы. Обновленные получили приставки: Aster 30 Block 1NT и SAMP/T NG. Есть реальный шанс, что SAMP/T NG, благодаря новым радарам и ракетам, сможет сбивать баллистику. То есть он станет для нас альтернативой/дополнением к Пэтриотам, что очень важно. Правда, проверить эффективность новых систем сможем только в 2027 году, когда первые из заказанных произведут и поставят Украине", — пишет он.

Как сообщал руководитель управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ полковника Юрий Игнат в эфире телемарафона, в Украине острый дефицит ракет ПВО.

По его словам, помимо нехватки ракет к "Пэтриотам", есть и другой дефицит в сфере ПВО.

"И даже ракеты на наземных платформах и авиационных платформах являются дефицитом", — объясняет он.

Характеристики SAMP/T и модернизированной Aster 30/ Источник: Укринформ

Как пишет Defence Eхpress, западные ЗРК в виде NASAMS и IRSI-T измеряются в единицах. Тот факт, что даже несколько таких комплексов повлияли на на усиление ПВО Украины, говорит о большой разнице между современными западными ЗРК и советскими комплексами.

Неоднократно в Воздушных силах говорили, что у ВСУ нет ракетных комплексов, которые имели бы возможность уничтожать баллистические цели. Проблема заключается в том, что для этого необходимо иметь специальные ракеты – кинетические перехватчики.

Обычная зенитная ракета должна уничтожать цель обломками. Если она поражает аэродинамическую цель, то с большой долей вероятности это приведет к повреждению критических узлов. При повреждении двигателя, топливной системы или системы управления, крылатая ракета упадет и сделает это далеко от цели.

Однако в баллистике то работает иначе. При поражении такой ракеты обломками, она не будет уничтожена в воздухе. Двигатель уже отработал, а система управления уже фактически не влияет на результат, потому что эта ракета уже падает на цель. И делает это под углом 80-90 градусов. То есть, просто работает гравитация, под силой которой баллистическая ракета уже падает.

Потому необходимы кинетические перехватчики систем противоракетной обороны, которые просто врезаются в баллистическую ракету на бешеных встречных скоростях, которые измеряются в нескольких км/с. Благодаря энергии столкновения баллистическая ракета уничтожается.

Такие комплексы, как NASAMS, IRIST-T, "Бук", С-300П, С-125, "Оса", "Стрела-10", "Тор" и другие не могут уничтожать баллистические ракеты и ракеты, летящие по баллистической траектории.

Какие основные ЗРК какие цели могут уничтожать. Инфографика: defence-ua

На сайте "Різниця є" отмечают, что ПВО и ПРО преследуют общую цель – защищать страну от воздушных угроз. Но они работают против разных целей, имеют разные средства перехвата и выполняют разные задачи во время войны.

Сравнение ПВО и ПРО. Инфографка: "Різниця є"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что У Зеленского рассказали, как будут "сбивать" ракеты санкциями.