Будет ли передел активов? Что известно о бизнес-империи арабско-украинского бизнесмена Кивана

Стало известно, кто первым будет претендовать на наследство долларового мультимиллионера

По предварительной информации, причиной смерти крупнейшего арабского мультимиллионера в Украине Аднана Кивана якобы было онкологическое заболевание, сообщают некоторые отечественные ресурсы. Ранее официальное заявление по поводу прерванной жизни бизнесмена обнародовала компания инвестора.

"Сегодня, 28 октября 2024 года, ушел из жизни основатель корпорации KADORR Group Аднан Киван, крупнейший арабский инвестор в Украине, известный успешными бизнес-проектами, социальными инициативами, а также благотворительностью и меценатством", — говорится в сообщении предприятия на его странице в Facebook.

Что известно о Киване и его бизнес-империи

По данным из открытых источников, о 61-летнем бизнесмене известно, что он родился 1 декабря 1962 года в Сирии во влиятельной семье. А после окончания средней школы уехал в Одессу, где учился в Академии пищевых технологий.

В 1986-м организовал компанию, занимавшуюся посредничеством в переговорах между СССР и его арабскими должниками. Компания, по словам Кивана, получала 1,5–7% комиссии по каждому соглашению при погашении долга.

К 1990-му бизнесмен, по его собственной оценке, заработал почти $60 миллионов.

В 2005 году Киван основал компанию "Диана-Плюс", которая занималась разработкой строительных проектов. В 2006-м создал строительную компанию "Интеринвестстрой", а в 2010-м появилась и KADORR Group.

В 2017 году он также основал агрокомпанию "Кадор зерно Украины".

В 2021-м Киван вошел в рейтинг 100 самых богатых украинцев по версии Forbes, заняв 42 место с состоянием в $240 млн.

О бизнес-группе коммерсанта известно также, что в полномасштабную войну KADORR Group вошла, строя в десяток жилых комплексов в Одессе. И хотя темпы строительства замедлились, три объекта ввели в эксплуатацию уже в 2022-м.

По оценкам профильного портала недвижимости "Лун", с 2010 года группа бизнесмена сдала 56 домов, а семь сейчас еще строятся.

Об основателе KADORR Group также известно, что в своей бизнес-империи у него было и несколько медиа-активов — одесский "7 канал" и англоязычное издание Kyiv Post. Кроме того, его имя связывали также с сайтом "УСІ". По информации ИМИ, в начале сентября этого года прекратил вещание одесский "7 канал", а местному ресурсу "УСІ" приостановили финансирование.

С ноября по декабрь 2021-го вокруг Kyiv Post продолжался громкий медиа-скандал. Сотрудники Kyiv Post заявляли о закрытии независимого издания из-за давления владельца Аднана Кивана. Когда медийщики пришли на работу, они внезапно узнали, что они все уволены. В тот же день Киван сообщил о временной приостановке работы редакции по причине перезагрузки. Впоследствии уволенная команда Kyiv Post заявила, что запускает новое англоязычное издание под названием The Kyiv Independent.

С декабря 2021-го обновленная редакция Kyiv Post возобновила ежедневное онлайн-освещение новостей.

Что известно о KADORR Group

Как сообщается в аналитической системе YouControl, в группу Аднана Кивана, по состоянию на вторую декаду октября, входит 93 фирмы, KADORR Group имеет два главных направления своей работы (недвижимость, а также строительство) и насчитывает 5 ключевых лиц.

Кроме собственно основателя группы, речь идет о его жене — Ольге Павловой, Руслане Киване (сыне), Диане Киван (дочь) и Рузанне Киван (дочери).

Ключевые лица группы Кивана. Источник — YouControl

Отметим, что в активе группы есть коттеджные поселки и клубные дома на побережье Черного моря; бизнес-центры; торговые и гостиничные комплексы; SPA-центры и фитнес-клубы; рестораны; детский развлекательно-учебный комплекс и общеобразовательная школа.

В частности, только в Одессе компания Кивана построила 46 жилых комплексов "Жемчужина", а также жилые комплексы "Оазис", "Дубаи в Одессе", бизнес-центр "Французский бульвар" и другие.

В какие еще скандалы попадал сириец

По данным некоторых журналистов-расследователей, комплексы строили якобы с нарушением норм застройки – новые дома размещали в районах исторической застройки с игнорированием эстетических норм.

Бизнесмен также владел (по данным рассекреченных документов оффшорных структур Bahamas Leaks) оффшорами компании Golden Gate Bay Limited, совладельцем которой был бывший нардеп от "Партии регионов", идеолог скандальной судебной реформы 2010-го и сторонник так называемых "диктаторских законов" президента-беглеца Януковича Сергей Кивалов.

В 2017 году в офисах KADORR Group и "7 канала" силовики проводили обыски по подозрению в финансировании боевиков "л/днр". Правоохранители выявили более 20 млн грн и документацию по фиктивным предприятиям. На момент следственно-оперативных действий обыски в пресс-службах компаний тогда не комментировали, а Киван называл обвинение "нонсенсом".

Что будет с бизнес-империей арабского инвестора?

Вероятно, наследниками активов Кивана будут члены его семьи. Впрочем, как сообщили "Телеграфу" источники в бизнес-кругах, новость о смерти влиятельного бизнесмена некоторые его коллеги по предпринимательскому поприщу "восприняли с определенным интересом".

"Возможно вскоре могут даже начаться трения за бизнес-наследство бизнесмена и его активы", — говорят коммерсанты на правах анонимности, не уточняя конкретных фамилий.

Как сообщалось, ранее в Одессе умер известный украинский поэт, вернувшийся из Москвы после вторжения РФ.

Также "Телеграф" писал, что в 2023 году умер известный в прошлом спортивный функционер и бизнесмен Геннадий Узбек. Как писали отдельные СМИ, в свое время Узбек занимался боксом вместе с Ринатом Ахметовым, будущим беглым президентом Виктором Януковичем и криминальным авторитетом Аликом Греком.

Также в отечественных медиа периодически появлялись сообщения о якобы криминальном прошлом Узбека.