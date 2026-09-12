"Это выглядит комично". Почему депутатам так важно обложить налогом посылки из-за границы

Законопроекты готовятся к голосованию

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Налогообложение посылок из-за границы до 150 евро вряд ли спасут ситуацию в экономике. Кроме того, проекты законов, которые предлагаются для голосования в Верховной Раде, не содержат норм, необходимых Министерству финансов.

Об этом "Телеграфу" рассказала народная депутат от фракции "ЕС", член комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина: Худшая ситуация с 2022 года? Южанина честно о задержке зарплат, печати денег и бюджетном кризисе

Она пояснила, действительно ли введение НДС на посылки до 150 евро необходимо для дальнейшего сотрудничества с Международным валютным фондом. А также о том, где можно найти другие источники дополнительного финансирования бюджета.

"Чтобы облагались налогом детские памперсы, игрушки, вещи, которые нужны людям на месяц-два… Я сегодня услышала от бизнесмена средней руки, который должен был бы говорить что-то в поддержку налогообложения международных посылок, что не стоит сейчас власти выглядеть [плохо] в глазах подавляющего большинства украинцев (которые покупают эти памперсы). Мол, за счет этих дополнительных 20-30 процентов к стоимости [посылок] они прикроют сейчас дефицит бюджета и спасут ситуацию. Это выглядит комично", — говорит Южанина.

Нина Южанина. Фото: facebook.com/NinaIuzhanina

Нардеп добавила, что в экономике очень много "тени". Также есть большое количество бизнесов, которые руководствуются извне нашими людьми, что всегда руководили частью экономики.

"Вот именно там надо искать возможности [для пополнения бюджета]. То есть серьезно относиться к этому и иметь политическую волю. Мне кажется, что Марченко (министр финансов Украины, — ред.) это показалось самым легким вопросом, что они так вцепились в эти посылки. Вот выполнят это, и вроде как развяжутся руки ", — долбавила Южанина.

Нардепы уже проваливали голосование за законопроект о налогообложении посылок. Сейчас ситуация тоже сложная.

"Там очень непростая ситуация с посылками. Проекты законов, которые они выставляют сейчас на голосование, там тоже есть противоречие с мнением министра финансов. Даже если проголосуют версию Даниила Гетманцева, то она не отвечает тому, что нужно Министерству финансов ", — отметила Южанина.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что многим украинцам не хватает денег от зарплаты до зарплаты. Люди берут микроссуды, влезают в долги, или пользуются кредитным лимитом на банковских картах.