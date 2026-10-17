Света не будет по часам: графики отключений в Днепре на 17 октября

Ограничения действуют с 10:00 до 22:00

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В субботу, 17 октября, в Днепре ввели стабилизационные отключения электроэнергии из-за российских ударов по украинской критической инфраструктуре. Операторы систем распределения электроэнергии опубликовали графики для своих потребителей.

Об этом сообщили пресс-службы ЦЭК и ДТЭК. Время отключений зависит от поставщика и очереди.

Когда отключат свет у потребителей "ЦЭК"

"Сообщаем, что по распоряжению диспетчерского центра НЭК "Укрэнерго" 17 октября с 10:00 до 22:00 будут применяться отключения следующих очередей", – сообщили в компании.

У очереди 3.1 свет отключат с 10:00 до 13:30, у очереди 5.1 – с 13:30 до 17:00. Потребители очереди 1.2 останутся без электроэнергии с 17:00 до 20:30, а очереди 3.2 – с 20:30 до 22:00.

"Предупреждаем, что в течение суток по распоряжению НЭК "Укрэнерго" график может меняться", – отметил оператор.

График ДТЭК: отключения в трех очередях

Согласно опубликованному графику ДТЭК, у очереди 5.1 света не будет с 10:00 до 13:30. Очереди 4.1, 4.2, 5.2, 6.1 и 6.2 будут обеспечены электроэнергией весь день.

В графике ДТЭК для очереди 5.1 предусмотрено отключение с 10:00 до 13:30

У очереди 1.1 свет отключат с 13:30 до 17:00, у очереди 3.1 – с 17:00 до 22:00.

В графике ДТЭК отключений для очередей 1.2, 2.1, 2.2 и 3.2 нет.

Потребителей ДТЭК очередей 1.1 и 3.1 отключат во второй половине дня

Узнать свою подгруппу можно на сайтах операторов — ЦЭК и ДТЭК.

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Как сообщал "Телеграф", утром 17 октября российская атака оставила Винницу без электричества. Поэтому стоит заранее запастись водой, позаботиться о связи и безопасном освещении – подготовиться к блэкауту.