В Украине предлагают снизить тариф на свет вдвое для отдельной категории граждан

Льготную оплату предлагают установить для жилья с электроплитами

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Для жителей негазифицированных домов с кухонными электроплитами предлагают установить тариф на электроэнергию в размере 50% от базового фиксированного. Предложение касается потребителей, которые не могут использовать газ для повседневных бытовых нужд.

С соответствующей инициативой выступил Александр Кулиш. Он зарегистрировал электронную петицию на сайте правительства, сообщает "Телеграф".

Для какого жилья предлагают льготный тариф

Льготный тариф предлагают для многоквартирных домов, построенных без технической возможности подключить их к газораспределительным сетям. Это, в частности, многоэтажки выше 9 этажей и новостройки. Льготу хотят распространить на жилые дома, в том числе гостиничного типа, и квартиры, где в установленном порядке оборудованы кухонные электроплиты и нет газификации.

"Ввести льготный тариф в размере 50% от базового фиксированного тарифа на электроэнергию для населения, проживающего в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа, квартирах), оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами (при отсутствии газификации)", – говорится в петиции.

Чтобы воплотить инициативу в жизнь, автор просит правительство изменить действующие нормативно-правовые акты и постановления, регулирующие тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей. Также он предлагает определить месячный объём электричества, который можно будет оплачивать по льготной ставке.

Почему жители негазифицированных домов просят снизить тариф

Автор инициативы объясняют, что такие домохозяйства зависят от электричества: оно нужно для приготовления еды и подогрева воды, а нередко и для отопления. По их оценке, после существенного роста тарифов потребители без альтернативного источника энергии оказались в менее выгодном финансовом положении, чем жители газифицированных домов.

"Бытовое потребление электроэнергии в таких квартирах объективно и вынужденно выше в несколько раз по сравнению с газифицированными жилищами, что создаёт чрезмерное финансовое давление на бюджеты украинских семей, пенсионеров и внутренне перемещённых лиц", – отмечают авторы петиции.

Автор напоминает и о прежних тарифных льготах для домов с электроплитами. Тогда сниженный тариф действовал на объём потребления до 250 кВт·ч. По его словам, эти нормы отменили, и теперь жители жилья без газа платят по полной ставке за весь объём вынужденно потреблённого электричества. Предлагаемое снижение тарифа они связывают с социальной защитой населения и поддержкой уязвимых групп при оплате жилищно-коммунальных услуг.

Полный текст петиции

Полный текст петиции

На момент публикации статьи петицию подписали 35 украинцев. Для ее рассмотрения Кабмином она должна набрать 25 тысяч подписей. До конца сбора подписей осталось 90 день.

Важно! Представление петиции — это юридическое право каждого украинца вынести свою инициативу на публичное обсуждение, однако это не готовое решение власти или опрос общественного мнения. Абсолютное большинство подобных обращений не получает практической поддержки и не трансформируется в реальные решения или нормативно правовые акты даже после сбора нужного количества подписей.

Более подробно читайте в материале: "Петиция в Украине: что это такое и действительно ли она может что-либо изменить".

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине предлагают отменить новые требования по отсрочке от мобилизации. Соответствующая петиция призывают не принимать законодательные изменения, усложняющие получение отсрочки для семей людей с инвалидностью.