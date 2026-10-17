Графік відключень світла в Дніпрі 17 жовтня: черги ЦЕК і ДТЕК
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Обмеження діють з 10:00 до 22:00.
У суботу, 17 жовтня, у Дніпрі запровадили стабілізаційні відключення електроенергії через російські удари по українській критичній інфраструктурі. Оператори систем розподілу електроенергії опублікували графіки для своїх споживачів.
Про це повідомили пресслужби ЦЕК і ДТЕК. Час відключень залежить від постачальника та черги.
Коли вимикатимуть світло споживачам "ЦЕК"
"Повідомляємо, що за розпорядженням диспетчерського центру НЕК "Укренерго" 17 жовтня з 10:00 до 22:00 застосовуватимуться відключення таких черг", – повідомили в компанії.
У черги 3.1 світло вимикатимуть з 10:00 до 13:30, у черги 5.1 – з 13:30 до 17:00. Споживачі черги 1.2 залишаться без електроенергії з 17:00 до 20:30, а черги 3.2 – з 20:30 до 22:00.
"Попереджаємо, що протягом доби за розпорядженням НЕК "Укренерго" графік може змінюватися", – зазначив оператор.
Графік ДТЕК: відключення у трьох чергах
Згідно з опублікованим графіком ДТЕК, у черги 5.1 не буде світла з 10:00 до 13:30. Черги 4.1, 4.2, 5.2, 6.1 і 6.2 будуть з електроенергією весь день.
У черги 1.1 світло вимикатимуть з 13:30 до 17:00, у черги 3.1 – з 17:00 до 22:00.
У графіку відключень ДТЕК немає черг 1.2, 2.1, 2.2 і 3.2.
Дізнатися свою підгрупу можна на сайтах операторів — ЦЕК та ДТЕК.
Як повідомляв "Телеграф", вранці 17 жовтня російська атака залишила Вінницю без електрики. Тому варто заздалегідь запастися водою, подбати про зв’язок і безпечне освітлення – підготуватися до блекауту.