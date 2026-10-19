"Танки могут быть беспилотными. Нет смысла отправлять людей", — командующий Нацгвардией Александр Пивненко

Через 10 лет технологии в ведении боевых действий станут центральными

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В будущем воевать будут в основном работы, а не люди. Беспилотными будут даже танки.

Такое мнение высказал командующий Нацгвардией Герой Украины Александр Пивненко в интервью Анне Мищенко для "КШГУ Media". Она спросила, какой будет армия через десять лет.

По мнению командующего, будущее войны связано с масштабным внедрением роботизированных технологий. Речь идет не только о беспилотниках в воздухе, но и о наземной боевой технике, в частности танках, которые могут выполнять задачи без экипажей.

"Какая армия будет? Будет технологичная, будет спутниковая связь. Будут дроны разных типов, будут дроны большие. На самолетах будут не летать пилоты, а дроны такие будут. И сейчас есть беспилотные самолеты, которые выполняют задачи… Танки могут быть беспилотные. Вообще нет смысла отправлять людей. Загрузил танкер танками, отправил, они выехали и дальше там воюют, а ты отсюда отправляешь", — описал Пивненко будущие войны.

Такой подход предполагает изменение самой логики ведения боевых действий: вместо непосредственного присутствия военных в наиболее опасных точках все больше задач будут выполнять дистанционно управляемые и автоматизированные системы. Ключевая идея такого развития – уменьшить риски для личного состава, сохраняя способность армии выполнять боевые задачи.

Напомним, командующий Национальной гвардией Украины генерал-майор Александр Пивненко ранее дал интервью "Телеграфу" : Буферная зона до 10 км и войска КНДР: командующий Нацгвардией раскрыл замысел россиян