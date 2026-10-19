"Танки можуть бути безпілотними. Немає сенсу відправляти людей", — командувач Нацгвардії Олександр Півненко

За 10 років технології у веденні бойових дій стануть центральними

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У майбутньому воювати будуть здебільшого роботи, а не люди. Безпілотними будуть навіть танки.

Таку думку висловив командувач Нацгвардії, Герой України Олександр Півненко в інтерв’ю Анні Міщенко для "КШДУ Media". Вона запитала, якою буде армія через 10 років.

На думку командувача, майбутнє війни пов’язане з масштабним впровадженням роботизованих технологій. Йдеться не лише про безпілотники в повітрі, а й про наземну бойову техніку, зокрема танки, які потенційно можуть виконувати завдання без екіпажів.

"Яка армія буде? Буде технологічна, буде супутниковий зв'язок. Будуть дрони різних типів, будуть дрони великі. На літаках будуть не літати пілоти, а дрони такі будуть. І зараз є безпілотні літаки, які виконують завдання … Танки можуть бути безпілотні. Взагалі немає сенсу відправляти людей. Загрузив танкер танками, відправив, вони виїхали й далі там воюють, а ти звідси відправляєш", — описав Півненко майбутні війни.

Такий підхід передбачає зміну самої логіки ведення бойових дій: замість безпосередньої присутності військових у найбільш небезпечних точках дедалі більше завдань виконуватимуть дистанційно керовані та автоматизовані системи. Ключова ідея такого розвитку — зменшити ризики для особового складу, зберігаючи здатність армії виконувати бойові завдання.

Нагадаємо, командувач Національної гвардії України генерал-майор Олександр Півненко раніше дав інтерв'ю "Телеграфу": Буферна зона до 10 км та війська КНДР: командувач Нацгвардії розкрив задум росіян