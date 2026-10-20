Россия могла выиграть войну за день и ситуация может стать хуже: Трамп выдал порцию нелепых заявлений

Глава Белого дома сокрушался, что США дали Киеву очень много

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Президент США Дональд Трамп сделал ряд диких заявлений о российско-украинской войне. По его мнению, США "потратили целое состояние" на помощь Украине, а в ответ получили лишь дорогой дизель.

Об этом он заявил во время общения с прессой в Овальном кабинете во вторник, 20 октября, сообщает Clash Report.

Читайте также: Возобновление обмена разведданными и гарантии безопасности: главные заявления после переговоров в Осло

"Россия — это огромная машина. Она просто продолжает неумолимо двигаться вперёд — именно это она и делает. Она захватила очень большую территорию. Русские продолжают двигаться вперёд", – сказал глава Белого дома, не замечания, что армия РФ годами топчется на месте.

Политик заявил, что Россия — гигантская страна с неисчерпаемым людским ресурсом, а Украина — нет.

"Украина должна сама захотеть завершить эту войну. Зеленский должен захотеть завершить эту войну, и если он этого не захочет, то, на мой взгляд, это приведет к очень плохим последствиям", – сказал Трамп.

По его словам, США предоставили Украине "колоссальные объемы помощи", но взамен "не получили ничего, кроме дорогого дизельного топлива".

Таким образом американский лидер намекнул то, что Украина не прекращает атаки на российские НПЗ. Вероятно, его особенно задел удар по нефтеналивному терминалу в Санкт-Петербурге 18 октября, который является ключевым хабом перевалки нефтепродуктов на фоне заключения дизельной сделки.

Американский президент отличился не только меркантильностью, но и цинизмом, говоря о российских обстрелах мирных жителей в Украине: "Ну, кто-то в городе, который попал под удар, или что-то в этом роде — но в основном гибнут солдаты. Мы дали Украине очень многое. Взамен мы не получили ровным счетом ничего — только горе, смерти и колоссальные финансовые потери".

"Украина должна сама захотеть заключить сделку, ведь Соединенные Штаты потратили целое состояние, Европа тоже потратила целое состояние — и Европа от этого уже устала", – заявил Трамп.

Он сказал, что не думает, что "люди Зеленского будут терпеть это и дальше".

"Зеленский мог бы заключить выгодную сделку еще в марте 2025 года. Он мог бы добиться гораздо лучших условий, чем те, на которые может рассчитывать сейчас", – повторил Трамп, очевидно намекая на скандал в Овальном кабинете во время визита президента Украины 28 февраля.

Также глава США не забыл в очередной раз рассказать байку о том, что у россиян якобы была тысяча танков, которые двигались по бетонному шоссе. И если бы глупый русский военачальник не свернул в поля и не застрял в грязи, то война закончилась бы за 4 часа еще в феврале 2022 года.

Напомним, ранее офицер Армии обороны Израиля и военный аналитик Игаль Левин заявил, что Трамп безбожно наврал, заявив, что США ничего не получили от Украины.