Больше не блондинки. Рядом с Трампом заметили эффектную брюнетку (фото)

Загадочная женщина открыто демонстрирует связь с президентом США

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В окружении Дональда Трампа заметили новую женщину. Это произошло вскоре после того, как пресс-секретарь Белого дома Кэти Захария покинула свой пост, ненадолго заменив собой Кэролайн Левитт.

По данным Irish Star, речь идет о Даниэль Альварес (Danielle Alvarez). Она является старшим советником предвыборной кампании Трампа на 2024 год. Её видели в Белом доме в понедельник, 19 октября. Альварес находилась на Южной лужайке и наблюдала, как президент США общается с журналистами перед тем, как отправиться на вертолете Marine One.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фотографии быстро привлекли внимание американцев. Сама Альварес, судя по ее публикациям в соцсетях, не скрывает, что снова работает с Трампом.

Альварес – американский специалист по политическим коммуникациям и связям с общественностью, тесно связанная с Республиканской партией. В 2020 году она возглавляла коммуникации в южном регионе во время президентской кампании, отвечая за Флориду, Северную Каролину и Джорджию. Позже она работала директором по коммуникациям в Республиканском национальном комитете (RNC) во время промежуточных выборов 2022 года.

Фото: Getty Images

Сейчас Альварес снова появляется на фотографиях из Белого дома и публикует материалы, связанные с выступлениями президента перед избирателями.

Фото: Getty Images

Ранее ходили слухи о романе президента с его помощницей Натали Харп. В сети даже появлялось фото, где Трамп целует блондинку.