"Дикое" отвращение Мелании к Трампу попало на видео
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Реакцию на поцелуй супругов высмеивают в сети
Первая леди США оказалась в центре внимания из-за видео, где она, кажется, уворачивается от поцелуя 80-летнего мужа.
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Как пишет Irish Star, в понедельник, 19 октября, Дональд и Мелания Трамп были на официальной церемонии в Белом доме. Они подписали указ о создании отдела по женскому здоровью при Национальном институте здоровья и рабочей группы Белого дома по этому вопросу. Цель инициативы — улучшить медицинские исследования и помощь женщинам.
Но обсуждают американцы не документ, а короткий момент из трансляции. Журналист Аарон Рупар выложил это видео в соцсеть X. На нем видно, как Дональд Трамп наклоняется, чтобы поцеловать жену, но Мелания отворачивает голову.
"Мелания Трамп сильно отворачивает голову, когда Трамп подходит её поцеловать", — написал Рупар под видео.
Melania Trump turns her head far to the side as Trump moves in for a kiss 😳 https://t.co/A4oBiUZvo5— Aaron Rupar (@atrupar) October 19, 2026
Комментаторы тут же начали обсуждать увиденное. Некоторые решили, что первая леди не захотела целовать мужа на публике. Один пользователь написал: "Даже его собственная жена его терпеть не может". Другой согласился: "Она явно не хотела его целовать".
Этот неловкий эпизод даже побудил пользователей сравнить поцелуй Трампа с женой со сценой из фильма "Чужой", в которой героиня Сигурни Уивер с нескрываемым отвращением реагирует на инопланетное существо.
Напомним, что в последнее время президент США публично жалуется на свою жену. Ранее мы писали, как Трамп проявил неуважение к Мелании на людях.