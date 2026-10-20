"Дикое" отвращение Мелании к Трампу попало на видео

Реакцию на поцелуй супругов высмеивают в сети

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Первая леди США оказалась в центре внимания из-за видео, где она, кажется, уворачивается от поцелуя 80-летнего мужа.

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Как пишет Irish Star, в понедельник, 19 октября, Дональд и Мелания Трамп были на официальной церемонии в Белом доме. Они подписали указ о создании отдела по женскому здоровью при Национальном институте здоровья и рабочей группы Белого дома по этому вопросу. Цель инициативы — улучшить медицинские исследования и помощь женщинам.

Фото: Getty Images

Но обсуждают американцы не документ, а короткий момент из трансляции. Журналист Аарон Рупар выложил это видео в соцсеть X. На нем видно, как Дональд Трамп наклоняется, чтобы поцеловать жену, но Мелания отворачивает голову.

"Мелания Трамп сильно отворачивает голову, когда Трамп подходит её поцеловать", — написал Рупар под видео.

Melania Trump turns her head far to the side as Trump moves in for a kiss 😳 https://t.co/A4oBiUZvo5 — Aaron Rupar (@atrupar) October 19, 2026

Комментаторы тут же начали обсуждать увиденное. Некоторые решили, что первая леди не захотела целовать мужа на публике. Один пользователь написал: "Даже его собственная жена его терпеть не может". Другой согласился: "Она явно не хотела его целовать".

Этот неловкий эпизод даже побудил пользователей сравнить поцелуй Трампа с женой со сценой из фильма "Чужой", в которой героиня Сигурни Уивер с нескрываемым отвращением реагирует на инопланетное существо.

Напомним, что в последнее время президент США публично жалуется на свою жену. Ранее мы писали, как Трамп проявил неуважение к Мелании на людях.