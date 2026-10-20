Росія могла виграти війну за день і ситуація може стати гіршою: Трамп видав порцію безглуздих заяв

Глава Білого дому журився, що США дали Київу дуже багато

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Президент США Дональд Трамп зробив низку диких заяв про російсько-українську війну. На його думку, США "витратили цілий статок" на допомогу Україні, а у відповідь отримали лише дорогий дизель.

Про це він заявив під час спілкування із пресою в Овальному кабінеті у вівторок, 20 жовтня, повідомляє Clash Report.

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"Росія — це величезна машина. Вона просто продовжує невблаганно рухатися вперед — саме це вона і робить. Вона захопила дуже велику територію. Росіяни продовжують рухатися вперед", — сказав глава Білого дому, не зауважуючи, що армія РФ роками тупцює на місці.

Політик заявив, що Росія – гігантська країна з невичерпним людським ресурсом, а Україна – ні.

"Україна має сама захотіти завершити цю війну. Зеленський має захотіти завершити цю війну, і якщо він цього не захоче, то, на мій погляд, це призведе до дуже поганих наслідків", – сказав Трамп.

За його словами, США надали Україні "колосальні обсяги допомоги", але натомість "не отримали нічого, крім дорогого дизельного пального".

Таким чином, американський лідер натякнув на те, що Україна не припиняє атаки на російські НПЗ. Ймовірно, його особливо зачепив удар по нафтоналивному терміналу в Санкт-Петербурзі 18 жовтня, який є ключовим хабом перевалки нафтопродуктів на тлі укладання дизельної угоди.

Американський президент відзначився не тільки меркантильністю, а й цинізмом, говорячи про російські обстріли мирних жителів в Україні: "Ну, хтось у місті, який потрапив під удар, або щось у цьому роді — але в основному гинуть солдати. Ми дали Україні дуже багато. Натомість ми не отримали зовсім нічого — тільки гірше".

"Україна має сама захотіти укласти угоду, адже Сполучені Штати витратили цілий статок, Європа теж витратила цілий статок — і Європа від цього вже втомилася", — заявив Трамп.

Він сказав, що не думає, що "люди Зеленського терпітимуть це й надалі".

"Зеленський міг би укласти вигідну угоду ще в березні 2025 року. Він міг би досягти набагато кращих умов, ніж ті, на які може розраховувати зараз", — повторив Трамп, очевидно, натякаючи на скандал в Овальному кабінеті під час візиту президента України 28 лютого.

Також глава США не забув в черговий раз розповісти байку про те, що росіяни нібито мали тисячу танків, які рухалися бетонним шосе. І якби дурний російський воєначальник не звернув у поля і не застряг у бруді, то війна закінчилася б за 4 години ще у лютому 2022 року.

Нагадаємо, раніше офіцер Армії оборони Ізраїлю та військовий аналітик Ігаль Левін заявив, що Трамп безбожно набрехав, заявивши, що США нічого не отримали від України.