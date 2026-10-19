"Откуда в ТЦК набрали людей?" В Нацгвардии объяснили, как улучшить мобилизацию в Украине

Командующий Нацгвардией оценил эффективность мобилизации в государстве

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Процесс мобилизации в Украине сопровождается конфликтными и скандальными прецедентами, что разделяет общество и подрывает доверие граждан к руководству собственного государства. Чтобы исправить ситуацию, необходимо проводить системную подготовительную работу как в ТЦК и СП, так и в обществе.

Об этом в интервью Анне Мищенко для "КШГУ Media" рассказал командующий Национальной гвардии Украины генерал-майор Александр Пивненко. По его словам, мобилизацией должны заниматься подготовленные и морально устойчивые люди.

Генерал подчеркнул, что за годы войны доверие к процессу мобилизации подрывалось позорными эпизодами "бусификации" и избиения граждан на улицах. И это не могло не повлиять на общество с отрицательной точки зрения.

"В любом случае, к процессу мобилизации нужно возвращать доверие граждан. Здесь нужен комплекс мер. Нужно восстанавливать справедливость. Конечно, будут звучать лозунги, что депутаты не воюют или что-то подобное. И здесь нужно определенное время системной работы", — сказал Пивненко.

Командующий Нацгвардией добавил, что для восстановления справедливого восприятия этого процесса, возможно, понадобятся годы. Однако в течение лет это доверие и терялось.

"Никто же не виноват, что какой-то психически неуравновешенный человек, надев военную форму, избил другого человека на улице. И еще рассказывала, что он на фронте воевал. И как он может избивать человека, которого он должен просто доставить в ТЦК и объяснить ему, что от него требуется, а потом заниматься его подготовкой", — отметил он.

Александр Пивненко

Он отметил, что одной из самых больших ошибок было комплектование ТЦК и СП в Украине. Так как туда попали люди с неустойчивой психикой.

"Откуда в ТЦК набрали людей? Просто из подразделений. Кто-то занимается бумагами, а кто-то ищет людей на улицах, сажает их в авто и везет для распределения на фронт. И эти люди не всегда бывают "качественными", — подчеркнул Пивненко.

Генерал объяснил, что с людьми должны работать люди, эмоционально устойчивые. Которые будут спокойно и доступно объяснять гражданам, что от них требуется.

"Такие люди есть. Раньше таких мы готовили в Нацгвардии для охраны общественного порядка. Это люди, которые не мобилизованы. Они умеют общаться. И за все это время случаев нарушений прав граждан со стороны нацгвардейцев почти не было. Потому что они подготовлены психологически. Таких людей вывести из равновесия очень тяжело", — подчеркнул Пивенко.

Александр Пивненко

В то же время, по его словам, человек, прошедший боевые действия, не может качественно выполнять мобилизационную работу. Ведь, если ему начинают грубить или оскорблять, он не может сдержаться и может нанести телесные повреждения.

"Помните призывы, когда требовали людей после фронта отправить в ТЦК? Вот видите, к чему это привело? Они стали выполнять эту работу как умеют. И это нужно менять. Возможно, внедрять какие-то специальные программы, контракты и т.д. Но этим нужно комплексно заниматься на государственном уровне", — подчеркнул Пивненко.

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