Рецепты этого обрядового блюда отличались от семьи к семье

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Богатая, щедрая и голодная кутья получили названия от ужинов, на которые их готовили: рождественского сочельника, щедрого вечера и подвечерия Крещения соответственно. Эти названия передают характер застолья, а количество меда или мака в миске не определяет.

Как пост и праздничные обычаи определяли меню этих трех ужинов, рассказывает "Телеграф". За основу кутьи для каждой из них традиционно брали вареную пшеницу.

Богатая кутья: разнообразный, но постный стол в сочельник

Богатую кутью готовили на сочельник перед Рождеством, когда еще продолжался рождественский пост. Богатство ужина заключалось в разнообразии постных блюд: по распространенному обычаю, на стол ставили двенадцать, и кутья занимала среди них особое место.

Кутью заправляли медом и маком, могли добавить орехов. Такие приложения вкладывались в постное меню, поэтому слово "богатое" не противоречило правилам поста. Даже скромно приправленную кутью на этот ужин называли богатым: название касалось всего сочельника.

Щедрая кутья: скоромные блюда на Щедрый вечер

Щедрую кутью подавали на Щедрый вечер, в канун дня святого Василия. Рождественский пост уже закончился, так что к ужину могли готовить мясные и молочные блюда. Щедрость проявлялась в том, чем угощали за столом, и касалась всего застолья.

Это отличие сказывалось и на приготовлении самой кутьи: к ней могли добавлять сливки или сливочное масло. Такая заправка являлась одним из вариантов, а не условием названия. Если кутью на Щедрый вечер готовили с медом и маком, как на Сочельник, она все равно была щедрой.

Сливки были одним из вариантов заправки для кутьи на Щедрый вечер. Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Голодная кутья: суровый пост перед Крещением

Голодную кутью ставили на стол к вечеру Крещения. Этому ужину предшествовал день строгого поста: по обычаю, до вечерней трапезы воздерживались от еды. Именно с этим связано название "голодное".

Сам ужин был постным и обычно скромнее рождественского. Оба кованых – и богатая, и голодная – могли иметь тот же состав. Разница между ними хорошо видна за столом: перед Рождеством кутью подавали среди разнообразных постных блюд, а перед Крещением с ней садились ужинать после дня строгого поста.

Как сообщал "Телеграф", для рисового угла советуют промывать длиннозернистый басмати к прозрачной воде и добавлять медовую заправку, когда рис немного остынет в рецепте рисового угла. Это дополняет рассказ о праздничных названиях кованых примером вариативности ее состава, но не меняет главного: названия блюд связаны с ужином, на который их подавали.