На подготовку будет 3 месяца: что значит замена срочной службы на базовую в новом законе о мобилизации

Базовая военная подготовка длится до пяти месяцев в мирное время и до трех месяцев во время военного положения

В новом законопроекте №10449 предусмотрена отмена срочной военной службы и замена ее на базовую военную подготовку для мужчин в возрасте от 18 до 24 лет. Эту же подготовку могут добровольно проходить и женщины.

Базовая подготовка будет касаться мужчин, которые являются пригодными службы по состоянию здоровья. "Телеграф" подробнее рассказывает что значит замена срочной службы на базовую.

Так, базовая военная подготовка длится до пяти месяцев в мирное время и до трех месяцев во время военного положения. Украинцы могут выбрать этот период военной службы до достижения ими 24 лет. Стоит также добавить, что во время военной службы за ними сохраняется работа.

Как ранее отмечал народный депутат Егор Чернев, идея заключается в том, чтобы каждый гражданин имел военную подготовку.

"Главная идея базовой военной службы состоит в том, что с таким соседом как Российская Федерация все наши граждане должны иметь базовую военную подготовку. В общем, это одно из тех звеньев, которое должно начинаться еще в школе и заканчиваться военной кафедрой в вузах", – сказал он.

Также отметим, что авторы законопроекта предлагают снизить призывной возраст лиц без опыта военной службы с 27 до 25 лет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Кабмине рассматривают вариант привязки бронирования от мобилизации к уровню зарплаты военнообязанного. Народный депутат Алексей Гончаренко назвал категории людей, которых это может коснуться.