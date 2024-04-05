Разрушения критические, но работа уже началась: стало известно, что на ДнепроГЭС планируют возобновить первым

Специалисты все еще проводят обследование объекта

В результате массированного ракетного удара 22 марта на Днепровской гидроэлектростанции было частично разрушено дорожное полотно. Также критически повреждены ГЭС-1 и ГЭС-2.

Об этом на брифинге сказал председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет Укринформ. В то же время он подчеркнул, что о возобновлении станций речь сейчас не идет.

"Все достаточно критически разрушено. Продолжается инвентаризация", – сказал он.

По словам Федорова, пока можно говорить только о возобновлении дорожного полотна. Он отметил, что до проведения демонтажа не ясна степень разрушений опорных конструкций.

"При выполнении работ мы поймем серьезность работ, которые нам предстоит сделать. Но этот путь уже начат", — отметил председатель ОВА.

Федоров сообщил, что уже проведены переговоры между ДнепроГЭС и потенциальным подрядчиком, выполняющим работы по дорожному полотну. По его словам, примерно за 1,5 месяца институт, непосредственно разрабатывавший проект по строительству ДнепроГЭС, предоставит проектные решения, каким образом можно сделать эту работу.

Напомним, генеральный директор ЧАО "Укргидроэнерго" Игорь Сирота заявил, что ДнепроГЭС в Запорожье быстро восстановить не удастся. Для восстановления некоторых агрегатов потребуется от 18 до 24 месяцев.