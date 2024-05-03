В Запорожье с балкона высотки сбросили собаку, привезенную с фронта: в сети волна ярости (фото)

Волонтеры собирают средства на лечение животного

В среду, 1 мая, в Запорожье неизвестные выбросили с балкона многоэтажки собаку. В результате животное получило серьезные травмы.

Об этом сообщили в приюте для животных "Шанс". Там отметили, что пес во время выгула последовал за собачкой девочкой, зашел за ней в подъезд, а пока хозяин искал своего питомца, того выбросили с балкона многоэтажки. По словам свидетелей, это был ориентировочно 5-8 этаж.

По информации волонтеров, пес "Фокс" вывезен из зоны боевых действий бойцом, спасавшим до этого животных. Отмечается, что в тот вечер он не держал собаку на поводке, потому что она не отходила от владельца.

В приюте подчеркнули, что общее состояние животного стабильно тяжелое, однако температура и жизненные показатели стабильны. Пес находится в предкомотозном состоянии.

Следует отметить, что пользователи соцсетей активно отреагировали на этот случай. Некоторые из них высказались о наказании животновода.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ноябре 2023 года в Киеве с шестого этажа дома выбросили щенка. Животное получило травмы, но его удалось спасти.