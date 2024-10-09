Жителям Запорожья рассказали, откуда идет невыносимый запах, на который жалуется весь город (фото)

Люди страдают от вони

Жители некоторых районов Запорожья жалуются на ужасную вонь. В частности, воздух ухудшился на Верхней Хортице в районе бывшего колхоза "Дружба", однако на неприятный запах жалуются и жители других районов.

Как сообщает Telegram-канал "5 Редакция | Запорожье", там тлеет что-то вроде торфа на болотных пепелищах. Поэтому распространяется очень неприятный запах.

"Там стоит такой запах, что "можно легкие выплюнуть", — говорится в сообщении.

В комментариях жители города пишут, что на этих старых пепелищах из-под земли идет дым. Такая ситуация длится уже не первую неделю.

"Запах просто 24/7. В районе преобразователя дышать вообще нечем, особенно ночью", — пишет одна из жительниц Запорожья, добавив фото "утреннего тумана".

Следует отметить, что Запорожская областная государственная администрация предупреждала о плохом запахе в Запорожье в течение 7 и 8 октября. Однако, судя по всему, он не рассеялся еще и 9 числа.

В ЗОДА объясняли, что неприятный запах связан с ветром с северо-западного направления. Он может привести к накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферы, что проявляется неприятным запахом.

В то же время, по данным сайта по контролю качества воздуха в Украине SaveEcoBot, качество воздуха в Запорожье по состоянию на 12:00 9 октября хорошее. Индекс качества атмосферного воздуха, рассчитанный по формуле NowCast (US EPA) для главного загрязнителя воздуха – мелкодисперсной пыли фракции 2,5 микрона в Запорожье, равен 17 – это хороший уровень загрязнения атмосферного воздуха, который имеет минимальное влияние на здоровье людей.

Как рассказывал "Телеграф", 9 октября, качество воздуха в Киеве снова ухудшилось. В некоторых районах столицы наблюдается повышенная концентрация взвешенных частиц пыли.