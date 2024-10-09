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Мешканцям Запоріжжя розповіли, звідки йде нестерпний запах, на який скаржиться все місто (фото)

Автор
Олена Руденко
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Туман над Запоріжжям
Туман над Запоріжжям. Фото zoda.gov.ua

Люди потерпають від смороду

Жителі деяких районів Запоріжжя скаржаться на жахливий сморід. Зокрема повітря погіршилося на Верхній Хортиці у районі колишнього колгоспу "Дружба", проте на неприємний запах скаржаться й жителі інших районів.

Як повідомляє Telegram-канал "5 Редакція | Запоріжжя", там тліє щось на кшталт торфу на болотяних згарищах. Через це розповсюджується дуже неприємний запах.

"Там стоїть такий запах, що "можна легені виплюнути", — йдеться у повідомленні.

У коментарях жителі міста пишуть, що на цих старих згарищах з-під землі йде дим. Така ситуація триває вже не перший тиждень.

"Запах просто 24/7. У районі перетворювача дихати взагалі нема чим, особливо вночі", — пише одна з жительок Запоріжжя, додавши фото "ранкового туману".

Варто зазначити, що Запорізька обласна державна адміністрація попереджала про поганий запах у Запоріжжі протягом 7 та 8 жовтня. Проте, судячи з усього, сморід не розвіявся ще й 9 числа.

У ЗОДА пояснювали, що неприємний запах пов'язаний із вітром з північно-західного напрямку. Він може призвести до накопичення шкідливих речовин у приземному шарі атмосфери, що проявляється неприємним запахом.

Водночас за даними сайту з контролю якості повітря в Україні SaveEcoBot, якість повітря у Запоріжжі станом на 12:00 9 жовтня хороша. Індекс якості атмосферного повітря, розрахований за формулою NowCast (US EPA) для головного забрудника повітря – дрібнодисперсного пилу фракції 2,5 мікрона у Запоріжжя дорівнює 17 – це добрий рівень забруднення атмосферного повітря, який має мінімальний вплив на здоров'я людей.

Як розповідав "Телеграф", 9 жовтня, якість повітря у Києві знову погіршилася. У деяких районах столиці спостерігається підвищена концентрація зважених часток пилу.

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#Сморід #Повітря #Запоріжжя