Мешканцям Запоріжжя розповіли, звідки йде нестерпний запах, на який скаржиться все місто (фото)

Люди потерпають від смороду

Жителі деяких районів Запоріжжя скаржаться на жахливий сморід. Зокрема повітря погіршилося на Верхній Хортиці у районі колишнього колгоспу "Дружба", проте на неприємний запах скаржаться й жителі інших районів.

Як повідомляє Telegram-канал "5 Редакція | Запоріжжя", там тліє щось на кшталт торфу на болотяних згарищах. Через це розповсюджується дуже неприємний запах.

"Там стоїть такий запах, що "можна легені виплюнути", — йдеться у повідомленні.

У коментарях жителі міста пишуть, що на цих старих згарищах з-під землі йде дим. Така ситуація триває вже не перший тиждень.

"Запах просто 24/7. У районі перетворювача дихати взагалі нема чим, особливо вночі", — пише одна з жительок Запоріжжя, додавши фото "ранкового туману".

Варто зазначити, що Запорізька обласна державна адміністрація попереджала про поганий запах у Запоріжжі протягом 7 та 8 жовтня. Проте, судячи з усього, сморід не розвіявся ще й 9 числа.

У ЗОДА пояснювали, що неприємний запах пов'язаний із вітром з північно-західного напрямку. Він може призвести до накопичення шкідливих речовин у приземному шарі атмосфери, що проявляється неприємним запахом.

Водночас за даними сайту з контролю якості повітря в Україні SaveEcoBot, якість повітря у Запоріжжі станом на 12:00 9 жовтня хороша. Індекс якості атмосферного повітря, розрахований за формулою NowCast (US EPA) для головного забрудника повітря – дрібнодисперсного пилу фракції 2,5 мікрона у Запоріжжя дорівнює 17 – це добрий рівень забруднення атмосферного повітря, який має мінімальний вплив на здоров'я людей.

Як розповідав "Телеграф", 9 жовтня, якість повітря у Києві знову погіршилася. У деяких районах столиці спостерігається підвищена концентрація зважених часток пилу.