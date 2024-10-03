Ремонта не будет? "Охматдет" хотят законсервировать

Ремонта пока не будет, по крайней мере, до зимы точно

Киевская детская больница "Охматдет" объявила тендер на проведение противоаварийных работ. Это связано с повреждениями, которые получило здание в результате ракетного удара 8 июля.

Вместо полноценного ремонта заведение планирует провести консервацию на зимний период. Стоимость работ оценивается в 9,51 млн гривен, а технический надзор обойдется в дополнительные 132 тысячи, пишут "Наши деньги".

Денежные средства на выполнение работ предоставит благотворительный фонд "Таблеточки". Согласно плану, до 15 ноября должны завершить первоочередные меры по защите здания от внешнего воздействия. Речь идет о корпусе больницы на улице В. Чорновола, 28/1.

Какие работы будут проведены

Исполняющий обязанности генерального директора "Охматдета" Александр Урин объяснил, что работы предусматривают закрытие поврежденных окон и дверей, а также защиту инженерных сетей. Главная цель – обеспечить функционирование здания в течение зимы, поскольку больница продолжает оказывать медицинскую помощь.

Для участия в тендере на проведение противоаварийных работ компании должны удовлетворять ряд требований. В частности необходимо иметь соответствующую материально-техническую базу, оборудование и документы, подтверждающие право пользования ими. Также необходим опыт выполнения подобных работ – текущего или капитального ремонта, реконструкции, реставрации или нового строительства.

Квалификационные требования предполагают наличие работников соответствующей квалификации. Кроме того, годовой доход участника за 2023 год должен составлять не менее 50% ожидаемой стоимости закупки.

На сайте Министерства здравоохранения Украины сообщили о завершении первого этапа инструментального обследования. Этот шаг был необходим для закупки неотложных противоаварийных работ. По результатам обследования "Днепропроект реконструкция" передал больнице технические отчеты, сметную документацию, дефектный акт и положительную экспертную оценку на первоочередные противоаварийные работы.

Отдельный тендер объявлен на услуги по техническому надзору за выполнением работ. Участники должны обладать специальным оборудованием: лазерной рулеткой, измерителем прочности строительных материалов, нивелиром, компьютером и принтером.

Для подтверждения квалификации необходимо предоставить информацию о выполнении аналогичного договора осуществления технического надзора. Это может быть текущий или капитальный ремонт, реконструкция, реставрация или новое строительство общественного здания или сооружения. Также требуется письмо-отзыв от заказчика о качестве выполненных работ.

В составе команды участника тендера должно быть по меньшей мере два специалиста. Первый – сертифицированный инженер по техническому надзору, который имеет право выполнять надзор за строительством зданий и сооружений не ниже I категории, с опытом работы не менее 3 лет. Второй – сертифицированный инженер по охране труда в строительстве, также не ниже 1 категории. Конечный срок подачи тендерных предложений – 9-10 октября.

Ранее "Телеграф" также рассказывал о том, что в "Охматдете" рассказали, что сейчас с деньгами на восстановление больницы. Деньги находятся в фонде, он является субъектом, не подчиняющимся ни Минздраву, ни "Охматдету", и он может решать вопрос расходования средств на больницу самостоятельно.