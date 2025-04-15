У Запоріжжі людям рекомендують менше бути на вулиці 15 квітня: що сталося

Цього дня городянам рекомендують уникнути тривалого перебування на вулиці, а також тримати вікна зачиненими

Мешканців Запоріжжя попередили, що на території міста до вечора 15 квітня очікуються метеоумови високого забруднення повітря. Це може призвести до неприємного запаху, який городяни відчуватимуть на вулиці цього дня.

Про це повідомляє Запорізький обласний центр з гідрометеорології. За його даними, таке явище триватиме до 21:00.

"15 квітня на території міста Запоріжжя очікуються метеоумови високого забруднення повітря. Це може призвести до накопичення шкідливих речовин у приземному шарі атмосфери. Зокрема, із неприємним запахом", — йдеться у повідомленні.

Містянам рекомендується в зазначений проміжок часу дотримуватись правил гігієнічної безпеки, а саме: уникнути тривалого перебування на вулиці, а також тримати вікна закритими.

Яка ситуація з повітрям у Запоріжжі 15 квітня

Сервіс Waqi повідомляє, що у Запоріжжі сьогодні хороша якість повітря.

Якість повітря у Запоріжжі 15 квітня

Сайт також SaveEcoBot повідомляє, що якість повітря в Запоріжжі хороша. В одному з районів помірне.

Якість повітря у Запоріжжі 15 квітня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Запоріжжі помітили незвичайного та рідкісного жука, який, до того ж, отруйний.