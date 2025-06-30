В Запорожье затопило подземную школу: ее недавно построили, что известно (фото, видео)

Школа расположена на глубине 7 метров и имела все необходимое для офлайн-обучения

В Запорожье затопило подземный лицей "Логос". Ее открыли только в мае 2025 года, но еще не ввели в эксплуатацию – это было восьмое подземное образовательное учреждение в области.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы. "Телеграф" узнал, какая ситуация сейчас.

По данным источников "Телеграфа", причиной затопления стал ливень, который был во вторник 24 июня. Но то, что распространяют в телеграм-каналах – преувеличение, заверили журналистку издания. Последствия ликвидированы, лицей готовится к новому учебному году.

Детей в заведении к счастью не было. Дети ушли на каникулы 30 мая.

В сообщении местных телеграмм-каналов говорится, что заведение построили всего за шесть месяцев. Проект обошелся в 111 миллионов гривен.

Школа расположена на глубине 7 метров и имела все необходимое для офлайн-обучения:

14 учебных аудиторий

медицинский кабинет

буфет

гардероб

зоны отдыха

инклюзивная инфраструктура с лифтом и санузлами для детей с особыми потребностями.

Строительство школы "Логос" в Запорожье осуществляет компания "Эско Запорожье", которую возглавляет Алексей Ляшенко, а с 2020 года владельцем является Владимир Бондаренко по данным НАШИ ДЕНЬГИ. Ранее фирму связывали с окружением экс-депутата горсовета Николая Белого.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве хотят потратить десятки миллионов на озеленение ВДНХ во время войны.