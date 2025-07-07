Куча мусора, вонь и выбитые окна: во что превратился популярный в СССР Народный дом в Запорожье

Сейчас здание заброшено

В Украине резвится большое количество зданий, которые раньше были центрами развлечений для местных, а сейчас стали никому не нужны. Например, Народный дом в Запорожье, который в разные годы был кинотеатром, музеем и архивом.

Народный дом в Запорожье был построен в 1901-1902 годах за бюджетные средства. В нем проходили культурные мероприятия — показывали спектакли, кино и проводили лекции. Впоследствии здание было передано городу, а с 1917 года часть помещений получило общество "Просвита". Организация занималась продвижением украинской культуры – печатала книги, открывала библиотеки и театры.

Народный дом в прошлом веке, фото Госархив Запорожской области

В 1918 году в Народном доме действовали Сечевые стрельцы, занимавшиеся украинизацией Запорожья. В частности, военные приобщались к выпуску украинского еженедельника "Січ". В 1920 году в этом месте действовал музей и архив города, которым руководил краевед Яков Новицкий.

В 1927 году в Народном доме действовал клуб имени Ленина Радторгслужащих – профессиональный союз работников советских предприятий. В 1928 году здесь выступал русский поэт Владимир Маяковский. Впоследствии в Народном доме устроили кинотеатр имени Ленина, работавший здесь до 1990 года. В 2000-х здание стали использовать как склад. В 2005 году здесь была проведена частичная реконструкция в соответствии с проектами начала 20 века.

Кинотеатр в здании Народного дома, фото из сети

Сейчас Народный дом находится в заброшенном состоянии – нет дверей, а окна давно выбиты. На стенах можно увидеть цветные граффити. В то же время Народный дом до сих пор имеет статус памятника архитектуры, даже несмотря на давно заброшенное состояние.

Народный дом в Запорожье сейчас, фото Запорожского центра расследований

Внутри здания – куча стекла, остатки строительных материалов и мусора. Таким образом, когда-то популярный кинотеатр и музей стал свалкой. К тому же местные и бездомные используют место как туалет, поэтому здесь часто воняет.

На территории Народного дома - полно мусора, фото Запорожского центра расследований

Журналисты Inform.zp.ua узнали в городском совете Запорожья, что Народный дом закрыли из-за того, что в 1920 году здесь властвовали большевики. В 2023 году новый владелец здания заключил охранный договор по требованию суда. Однако здание не изменилось и все еще выглядит запущенным.

Заброшенный Народный дом в Запорожье, фото inform.zp.ua

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