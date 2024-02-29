Аліна Байкова розповіла, у скільки обходиться її життя у Нью-Йорку

Війна в Україні вплинула ну кар'єру моделі

Аліна Байкова — супермодель з України, що живе у Нью-Йорку вже багато років і нагадує світові на популярних світських заходах, що війна в Україні триває і засуджує політику Путіна. Вона співпрацювала з брендами Hermès, Dior, Giambattista Valli, Lanvin, Calvin Klein, Zuhair Murad та Armani, завдяки чому досягла великих успіхів. Байкова розповіла, скільки зараз витрачає на життя у Нью-Йорку і як допомагає ЗСУ.

Цим вона поділилася в інтерв’ю Раміні на YouTube. Модель поділилася, чому хоче продавати квартиру у Нью-Йорку, яку придбала ще у 2016.

Аліна Байкова про продаж своєї квартири у Нью-Йорку

Супермодель розповіла, що були пропозиції щодо продажу квартири. Однак вона ніколи не хотіла продавати її внутрішньо, тому не звільняла повністю її від речей. Також модель поділилася, що хоче жити у Європі, тому квартира у Нью-Йорку їй не потрібна.

Скільки Аліна Байкова витрачає на життя у Нью-Йорку

"Як тільки ти покидаєш свій будинок, 500 доларів в день витрачається. Дуже-дуже дорого жити у Нью-Йорку. З інфляцією відчуваєш, як кава подорожчала, спочатку вона була 5 доларів, зараз 7. Я зараз на "економ режимі", я взагалі не їм, тільки з бойфрендом, але все одно витрачаю багато. Я живу у власній квартирі, але вона мені обходиться 4000 тисячі доларів на місяць. Навіть якщо не буду витрачати на їжу та шикувати у ресторанах, щомісяця у мене йде 8 тисяч доларів", — розповідає Аліна.

Аліна Байкова регулярно донатить і допомагає українській армії. Модель бере участь в модних показах українських дизайнерів і демонструє свою підтримку.