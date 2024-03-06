Христина Соловій розповіла, чому більше не співпрацює з Вакарчуком

Христина Соловій назвала Святослава Вакарчука своїм хрещеним батьком

Христина Соловій, яка зізналася у розриві стосунків з Сергієм Жаданом, розповіла, чому вона завершила співпрацю з лідером гурту "Океан Ельзи" Святославом Вакарчуком. Співачка також зауважила, що думає, що експродюсер ображений на неї і зізналася, що вони не спілкуються.

Про це вона розповіла на інтерв’ю Маші Єфросиніній. Співачка також поділилася, що пішла з цієї співпраці повністю на своїх умовах.

За словами Христини Соловій, сварок та скандалів в їхньому "дуеті" з Вакарчуком не було, однак співачка зізналася, що це були не ті стосунки, яких вона хотіла при завершенні співпраці з продюсером.

"Останні п’ять років практично, я була одна. Ми не спілкувались. Продюсування по суті все й так було на мені. Я обирала команду, я розпоряджалась бюджетами, але в мене була завжди підтримка фінансова і вона була достатньою для того, щоб я могла залишатися на плаву. За це я йому вдячна", — зізналася Христина Соловій.

Співачка також пояснила, що не було причини розриву співпраці зі Святослав Вакарчуком. "Закінчився контракт", — розповіла Соловій.

"У нас немає причин насправді – закінчився контракт. Я чекала, коли він закінчиться. Я пішла з цієї співпраці повністю на своїх умовах. Всі права на мені. Це все, що я можу сказати. Я вважаю, що це справедливо. Я не витерпіла його закритості. Я була готова до діалогу. Ми спілкувалися останній раз через юристів. Мій контракт закінчився ще рік тому. Ми рік не могли погодити, як нам розійтися і як мені забрати свої права. Я не можу сказати, що це ті стосунки, яких би я хотіла під час завершення співпраці зі своїм продюсером", – додала Христина.

Нагадаємо, що упродовж 10 років Святослав Вакарчук був продюсером Христини Соловій. Їхня співпраця завершилася в жовтні минулого року.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Христина Соловій звинуватила Машу Єфросиніну у пролитті крові українці. Блогерка ж назвала співачку аутсайдеркою шоубізнесу.