Помолодевшая Пугачева под украинскую народную песню отгуляла на празднике (фото, видео)

74-летняя артистка весело провела традиционное "Первое Воскресение Весны"

Знаменитая российская исполнительница Алла Пугачева подчеркнула свою любовь к украинскому репертуару. Как и ее муж, юморист Максим Галкин, исполнивший "Піду втоплюся у річці глібокій" не так давно в Польше, 74-летняя певица "отожгла" на фанатском празднике "Первое Воскресение Весны" под известную народную композицию.

В этот понедельник артистка выложила видео, снятое на яхте. Сама Пугачева поднималась с каюты, когда на ее фоне играла мелодия песни "Ой на горі два дубки". "Круто отгуляли "Первое Воскресение Весны"! Спасибо всем за цветы, за поздравления и ежедневную радость от моих верных поклонников, ЖИВЕМ ДАЛЬШЕ. Не беспокойтесь за меня!!!", — отписала звезда.

Напомним, что Алла Борисовна вместе с Максимом Галкиным и детьми уехала из России сразу после полномасштабного вторжения страны-агрессорши в 2022 году. РРоссияне активно выступают против войны и осуждают путинскую политику.

Стоит отметить, что на кадрах Пугачева выглядит очень молодо для своих 74. Вероятно, что артистка использует специальные фильтры и фотошоп, чтобы казаться младше своего возраста. Знаменитость продолжает посещать публичные мероприятия и веселиться вместе со своими друзями и коллегами.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в ноябре 2023 года Алла Пугачева сделала тайный визит в РФ, где, по данным российских СМИ, улаживала дела с недвижимостью и другим имуществом после переезда в Израиль.