Украинская актриса Валерия Ходос выходит замуж

Пышно праздновать свадьбу Валерия не планирует

Недавно стало известно, что певица Алина Гросу второй раз вышла замуж. А украинская актриса Валерия Ходос, которая обычно тщательно скрывает личную жизнь, также рассказала, что в скором времени хочет создать семью.

В интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" Валерия объяснила, почему не спешит разглашать детали о своем избраннике. Она уверена, что счастье любит тишину, так что женщина боится что-то откровенно говорить, чтобы не сглазить.

"Может быть, я не буду комментировать. Я хотела бы такого тихого счастья. Я просто боюсь об этом говорить. Не хотелось бы", — объяснила артистка.

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Актриса добавила, что хочет семью и детей. Пышно праздновать свадьбу она не планирует. Валерия говорит, что она не любит помпезность подобных праздников. Однако какую-нибудь креативную вечеринку знаменитость точно организует.

"Хочу семью, двоих или троих детей, еще одну собаку, большой дом, это все я хочу. А вот относительно свадьбы сомневаюсь из-за помпезности этого празднования. Мне кажется, что это немного не мой формат. Но если это будет что-то креативное, такая интересная тусовка, это будет называться этим странным словом "свадьба", — поделилась артистка.

Ранее "Телеграф" писал, что в сеть слили редкие кадры по свадьбе Алины Гросу. Известно, что свадьба не была шумной, собрались только свои.