Українська акторка Валерія Ходос виходить заміж

Пишно святкувати весілля Валерія не планує

Нещодавно стало відомо, що співачка Аліна Гросу вдругей вийшла заміж. А українська акторка Валерія Ходос, яка зазвичай ретельно приховує особисте життя, також розповіла, що незабаром хоче створити сім'ю.

В інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" Валерія пояснила, чому не поспішає розголошувати деталі про свого обранця. Вона переконана, що щастя любить тишу. Тож жінка боїться щось відверто говорити, аби не зурочити.

"Можна, я не буду коментувати. Я хотіла б такого тихого щастя. Я просто боюсь про це говорити. Не хотілося б", — пояснила артистка.

Валерія Ходос зіграла понад 60 головних ролей

Акторка додала, що хоче сім'ю та дітей. Пишно святкувати весілля вона не планує. Валерія каже, що вона не полюбляє помпезність таких свят. Проте якусь креативну вечірку знаменитість точно організує.

"Хочу сім'ю, двох або трьох дітей, ще одну собаку, великий будинок, це все я хочу. А от щодо весілля маю сумніви через помпезність цього святкування. Мені здається, що це трішки не мій формат. Але якщо це буде щось креативне, така цікава тусовка, то буде називатися цим дивним словом "весілля", — поділилася артистка.

Раніше "Телеграф" писав, що в мережу злили рідкісні кадри з весілля Аліни Гросу. Відомо, що весілля не було велелюдним, зібрались лише свої.