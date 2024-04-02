Что известно о грузинской певице Нино Катамадзе: где живет артистка и что говорит о войне в Украине (фото)

Полномасштабная война не пугает Нино, она является частой гостьей в Украине

Грузинская певица Нино Катамадзе с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину выступает с концертами в поддержку украинского народа и жестко критикует россиян. Нино основала благотворительный фонд, оказывающий помощь переселенцам из Украины.

"Телеграф" вспомнил, что в 2022 году в разгар войны артистка приехала в Киев, чтобы выступить в столичном метро, поддержать и вдохновить украинских военных. Большая война не пугает Нино, она часто бывает в Украине.

"В Украину я не еду, а в прямом смысле лечу и бегу. Мы дали концерт в метро и я могу с уверенностью сказать, что это был самый незабываемый концерт в моей жизни. Мы специально создали такое звучание с квартетом, чтобы можно было все выразить через музыку. Были такие моменты, когда поезд метро замедляли, чтобы ничего не мешало пению", — рассказывала Нино.

Нино занимает принципиальную позицию по отношению к России

Нино также говорила и о том, что планирует переехать в Украину вместе со своей семьей.

Добавим, что Нино Катамадзе в 2014 и 2015 годах была в составе жюри талант-шоу "X-Фактор" в пятом и шестом сезонах. В пятом сезоне ее подопечный Дмитрий Бабак стал победителем.

В 2019 году артистка вообще отказалась от концертов на территории России, назвав страну-агрессорку оккупантом, а Владимира Путина – врагом Грузии. В родной стране Нино прекрасно знают, что такое война и кровопролитие.

Ранее "Телеграф" писал, что Джамала снялась в документальном фильме "Пісні Свободи". В ленте, снятой по инициативе "Голоса Америки", рассказывается о Джамале и войне в Украине.