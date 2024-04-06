В стиле 60-х: звезда "Дюны" показала, как сногсшибательно носить атласный костюм (свежие фото)

27-летняя актриса продемонстрировала шикарный образ

Американская актриса и певица Зендея представила новый фильм со своим участием, и в этот раз не фантастику "Дюну 2". 27-летняя знаменитость снялась в спортивной драме "Соперники" и теперь ездит по странам в стильных луках, рекламируя ленту со своими коллегами.

Сегодня, 6 апреля, Зендея появилась на публике во французском Париже. Вместе с актерами фильма звезда приняла участие в парижском фотоколле в отеле Crillon, недалеко от улицы Елисейские Поля.

На мероприятии Зендея была, как всегда, сногсшибательна. Актриса еще раз продемонстрировала свое невероятное чувство стиля. Так, девушка предстала перед фотографами в шикарном бледно-желтом атласном костюме-двойке. Рубашку она оставила наполовину расстегнутой и позировала перед объективами с правой рукой в кармане брюк.

Фото: Getty Images

Дополнила свой образ звезда сумкой цвета шампанского. Также Зендея добавила высоты своей фигуре с помощью пары серебристых туфель на высоких шпильках.

Фото: Getty Images

О чем фильм "Соперники"

Картина, созданная под руководством режиссера Луки Гуаданьино по сценарию Джастина Курицкеса, в которой главные роли сыграли Зендея, Майк Фейст и Джош О’Коннор. По сюжету, жена и тренер известного теннисиста, который испытывает неудачи в карьере, решает зарегистрировать его на турнире "Челленджер", где он столкнется с бывшим партнером своей супруги. Премьера в американских кинотеатрах, включая IMAX, намечена на 26 апреля 2024 года.

Ранее американская актриса Джулия Фонс вышла на публику в смелом луке. 34-летняя звезда сделала на голове "макароны" и надела плавки бикини с застежкой-молнией.