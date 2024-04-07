В красочном венке и на высоких каблуках: Дрю Бэрримор поймали на улице в стильном образе (фото)

Дрю Бэрримор является одной из самых узнаваемых среди голливудских знаменитостей

Недавно 31-летняя певица Селена Гомес вся в розовом порадовала фанатов цветущим видом на презентации профессиональной косметики. А 49-летняя голливудская актриса Дрю Бэрримор поразила видом молодой девушки, ее поймали на улице, когда звезда собиралась отправляться на 40-ю ежегодную WrestleMania в Филадельфию.

Знаменитость была в прекрасном настроении и улыбалась заинтересованной публике. Актриса нарядилась в весеннее пальто мятного цвета.

На голове Берримор сделала красивую укладку, которую дополнял стильный венок с фиолетовыми и лиловыми цветами. Также Дрю сделала вечерний макияж, подчеркнув губы алой помадой.

Нестареющая Дрю Бэрримор. Фото Getty Images

Обувь актрисы на высоком каблуке была такого же цвета, как венок.

Дрю спешила на мероприятие, ее поймали как раз тогда, когда она садилась в автомобиль.

Берримор возле автомобиля. Фото Getty Images

Добавим, что на сегодняшний день лицо Дрю Бэрримор является одной из самых узнаваемых среди голливудских знаменитостей, а фильмы с ее участием собрали в мировом прокате более 2,3 млрд долларов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что 50-летняя Тори Спеллинг поразила откровенную фотосессию. Тори приурочила откровенные кадры к первому выпуску собственного подкаста Mispelling.