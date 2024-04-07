У заквітчаному вінку та на високих підборах: Дрю Беррімор упіймали на вулиці у стильному образі (фото)

Дрю Беррімор є однією з найупізнаваніших серед голлівудських знаменитостей

Нещодавно 31-річна співачка Селена Гомес вся у рожевому потішила фанатів квітучим вигялдом на презентації професійної косметики. А 49-річна голлівудська акторка Дрю Беррімор вразила виглядом молодої дівчини, її упіймали на вулиці, коли зірка збиралася вирушати на 40-ву щорічну WrestleMania у Філадельфію.

Знаменитість була у чудовому гуморі та усміхалася зацікавленій публіці. Акторка вбрала весняне пальто м’ятного кольору.

На голові Беррімор зробила красиву укладку, яку доповнював стильний вінок з фіолетовими та бузковими квітами. Також Дрю зробила вечірній макіяж, підкресливши губи яскраво-червоною помадою.

Нестаріюча Дрю Беррімор. Фото Getty Images

Взуття акторки на високих підборах було такого ж кольору, як вінок.

Дрю поспішала на захід, її упіймали якраз тоді, коли вона сідала в автомобіль.

Беррімор біля авто. Фото Getty Images

Додамо, що на сьогодні обличчя Дрю Беррімор є однією з найупізнаваніших серед голлівудських знаменитостей, а фільми за її участю зібрали у світовому прокаті понад 2,3 млрд доларів.

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