"Ужасное бремя": больная Кейт Миддлтон и принц Уильям боятся королевского престола — СМИ

Принц и принцесса Уэльские находятся под "неуправляемым давлением"

Принц Уильям и онкобольная Кейт Миддлтон (как вы, возможно, знаете) однажды станут королем и королевой Великобритании. Но проблемы со здоровьем короля Чарльза III заставляют их беспокоиться, что этот момент наступит раньше, чем они ожидали первоначально.

В своей статье для New York Times бывший главный редактор Vanity Fair Тина Браун пишет: "Почти одновременное известие о раке Чарльза поставило Уильяма и Кэтрин в пугающую близость к восхождению на трон как раз в тот момент, когда они надеялись, что в течение нескольких лет смогут воспитывать своих детей вдали от внимания общественности. Мне сказали, что перспектива этого вызывает у них сильную тревогу".

Сообщается, что помощь со стороны других членов семьи скудна, за исключением 73-летней принцессы Анны, сестры Чарльза, и королевы-консорт Камиллы. Король Чарльз III долгое время был сторонником сокращения монархии, поэтому число работающих членов королевской семьи довольно невелико.

Браун также отмечает, что Кейт — "самый популярный член королевской семьи после Уильяма" и что "будущее монархии висит на нити, и этой нитью является она". "На нее и Уильяма накатывает волна преждевременной ответственности. Неготовые серьезно больная Кэтрин и принц Уильям ждут ужасного бремени короны", — пишет экс-редактор.

Издание people пишет, что 75-летний король Чарльз, похоже, чувствует себя очень хорошо на фоне лечения и даже потенциально скоро отправится в официальную королевскую поездку в Австралию. Многообещающим признаком его прогресса является то, что на Пасху король Чарльз впервые после сообщения о раке вышел на публику, посетив церковь вместе с членами королевской семьи.