В кружевном корсете: Зендея поразила любопытным образом на премьере фильма (фото)

Звезда мило улыбалась и профессионально позировала на камеру

Актриса Зендея привыкла к необычным и экстравагантным образам для светских мероприятий. В этот раз для премьеры фильма, в котором сыграла главную роль, звезда выбрала длинное платье с полупрозрачным верхом. Звезда выглядела непревзойденно.

Премьера фильма "Соперники" прошла во вторник, 16 апреля, в Лос-Анджелесе. Зендея находилась в центре внимания и притягивала к себе все взгляды.

Да, для этого события звезда выбрала двухцветное платье с длинным шлейфом с глубоким декольте. Корсетный верх наряда – кружевной и полупрозрачный, что делает образ интересным и загадочным. Двухслойный низ платья со вставкой из фатина сделал лук непринужденным и легким, а бретели на корсете открыли плечи и спину.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Дополнила свой образ актриса бриллиантовыми серьгами и акцентным кольцом на левой руке. Волосы Зендея решили собрать, а макияж сделала дневной с акцентом на румянец.

Фото: Getty Images

Звезда поражает тематическими образами и премьер и фотоколлов фильмов, в которых играет главные роли. Например, ранее для фотосъемки для "Соперников" актриса вместе со своим стилистом создала платье с принтом теннисиста, а для фотокола этой же киноленты выбрала туфли с словно нанизанными мячиками для тенниса.

Напомним, что в фильме "Соперники" рассказывается о талантливой теннисистке в прошлом, которую и сыграла ставшая тренершей Зендея. Ее муж, также теннисист, терпит неудачу в своей карьере из-за ряда проигрышей. Его новым соперником на турнире стал его эксдруг и по совместительству бывший любимый его жены.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что актриса Сальма Гаек похвасталась упругими формами во время отдыха на яхте. Звезда была в синем купальнике с белыми акцентами.