Рада отменила заседания на неделю: Арахамия ответил возмущенным нардепам

На эту неделю было запланировано два заседания

Верховная Рада во вторник, 5 марта, упразднила заседание на всю неделю. Это очень возмутило нардепов, которые настаивали на важности рассмотрения определенных вопросов — среди них и закон о мобилизации.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко. Отмечается, что в планах на эту неделю было два пленарных заседания.

Официальной причиной, по словам Ярослава Железняка, стало то, что правительство должно подготовить отчет для Сената США. Однако нардепы видят в этом несколько иную причину — уехавшие в отпуск депутаты не вернулись еще, поэтому соответственно поддержка у определенных фракций на голосованиях количественно меньше.

"Короче, официальная причина: "срочно потребность сделать комплексный отчет для Сената США". Даже комментировать не буду. Ну а реально: они же голосовавших за БЭБ отпускали заграницу. Особенно ОПЗЖ и группы. Кто-то по командировкам, кто-то другим путем. И здесь сюрприз-сюрприз, многие "союзники" по голосованию не возвращаются вовремя на эту неделю", — говорится в сообщении.

По словам Гончаренко, в общем заседании Рады не будет почти месяц, ведь в понедельник на согласительном совете с фракциями было только четыре министра, которые просили не откладывать их законы и быстро проголосовать, а уже во вторник коалиция отменяет 3 дня голосования.

"Фактически Рада не будет заседать месяц. Понятно, что без голосов "союзников" из групп (временно ставших зарубежными) то всякие "хотелки" ОП не прошли бы…. Но там по повестке дня кучу важных других законов были: социальные, образовательные, военные… Как минимум ратификаций штук 10 было в повестке дня. НО отсутствие "хотелок" сразу интерпретировали как "ничего важного" и отменили все заседания", — пишет нардеп.

В то же время депутат пишет о парламентском кризисе и полном бардаке в Раде.

"А теперь немножко о ситуации вообще в Раде. Мы вошли в парламентский кризис. Это просто бардак. Знаете, кто больше всего подал правок к ПРАВИТЕЛЬНОМУ законопроекту о мобилизации? Вы понимаете, что это значит?

И теперь вопрос, а почему эту поездку на фронт не перенести на после заседания Совета? Почему не перед заседанием? Парламент и так в лучшем случае собирается 4-5 дней в месяц. Это бардак. Нам нужно собраться всем и поговорить, что происходит в Раде. Стране нужен ПРЯМ СЕЙЧАС нормальный (!) закон о мобилизации и демобилизации. Хватит играть в выборы. У нас очень большие проблемы на фронте", — пишет возмущенно Гончаренко.

Заметим, что накануне прошло заседание согласительного совета, на котором депутаты от "Европейской солидарности" и партии "Голос" выразили протест против того, что им не разрешают выезжать за границу. Они угрожали настаивать на полном рассмотрении законопроекта, который будет вынесен на второе чтение. После этого депутаты согласились обсудить законопроект, вынесенный на первое чтение.

Как следствие, во вторник было принято решение отменить заседание на этой неделе.

Арахамия объяснил ситуацию

В то же время глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия объяснил ситуацию. Он напомнил, что с начала полномасштабного вторжения Верховная Рада работает в режиме продолжающегося пленарного заседания. Что позволяет собираться в любое время и принимать решения и оперативно реагировать на изменения ситуации безопасности, важные дедлайны или особенности принятия решений нашими партнерами.

"Поэтому невозможно отменить то, что продолжается и по факту и согласно Регламенту", — пишет нардеп.

Что касается дальнейшей работы, то, по словам Арахамии, уже обсуждалось, что представители власти будут больше работать с военными.

"Сейчас в этом направлении для наших депутатов есть срочная и важная задача, которая напрямую влияет на помощь партнеров. Когда она будет выполнена – они вернутся к работе в сессионном зале".

Такие вещи не могут и не должны анонсироваться по вопросам безопасности. Вижу, чтобы это понять, некоторым из коллег не помешало бы ненадолго пожертвовать своим комфортом и побывать там, где может прилететь во что бы то ни стало и в любой момент", — пишет он.

Коллегам из оппозиции, раскритиковавшим такой поступок Рады, Арахамия ответил:

А что касается планов оппозиции на ближайшее время, то кто-то из них собирается на партийные съезды в Румынию., чего ждут наши военные и наши партнеры. И это точно не то, что приближает Победу".

Ранее "Телеграф" писал, что Верховная Рада может неделями рассматривать законопроект о мобилизации во втором чтении. Причина этому – огромное количество правок.