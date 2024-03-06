Политолог и боец подразделения "Гром" 41-й омбр ВСУ специально для "Телеграфа" объяснил цель визита нардепов на фронт

Нардепы резко отменили намеченные на эту неделю пленарные заседания – и поспешили на фронт. Мол, хотят больше работать с военными, а также есть некая срочная и важная задача, которая напрямую влияет на помощь партнеров.

Вообще поездка нардепов на фронт – это вариативное решение. Если будет просто раздача каких-то полезных вещей под камеры, то значение минимальное. Ритуал. Приехали, наделали фоток, крикнули "Слава ВСУ!" – и уехали. Спасибо, зачем так беспокоиться?

А вот если они перед принятием закона о мобилизации и целого ряда других важных голосований хотят услышать мнение военных – могу только приветствовать. Понятно, что лучше им встретиться с главкомом Сырским и министром обороны Умеровым, чтобы избежать генерации массы глупостей, о которых мы читаем в поправках к законопроекту. Но и рядовым бойцам есть что сказать.

Такая прямая связь однозначно всем на пользу даже для общего понимания. Потому что, за редким исключением, кажется, что депутаты очень далеки от понимания реальной картины, которая тут, на фронте. Пусть посмотрят на нагрузки и еще раз подумают о возрасте мобилизации. 20-летний – потянет, а старше 50 – нет.

Пусть посмотрят на географию мобилизованных, на материальное положение семей. Тогда, может, перестанут выдумывать про "бронь" от мобилизации при зарплате в 35 тысяч. Потому что народ воспринимает это как "бедные должны воевать вместо богатых". Это не так? Вот пусть и попробуют убедить живых бойцов. Не смогут – значит, пусть слушают. В общем, очень ждем депутатов. Есть о чем предметно поговорить.