Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович — о том, как можно противодействовать "Цирконам", когда Patriot окажется бессильным

Еще немного о "Цирконах" и других российских скоростных ракетах, которые нам очень донимают.

Многие говорят о необходимости усиления украинской ПВО такими системами как Patriot и SAMP/T, которые доказали свою эффективность в борьбе с этими ракетами.

С этим трудно не согласиться! Нужно добиваться усиления, важно также развивать собственные зенитные системы, способные бороться с враждебной баллистикой, Х-47 или "Цирконами".

Но дальнейшее развитие "Цирконов" может сделать и Patriot неактуальным.

Возможно, кто-то скажет мне, что это фантастика, но, на мой взгляд, стоит выйти на сотрудничество с британцами по испытанию на нашей территории лазерного оружия. Они разрабатывают подобные образцы, поэтому это может быть хорошим ответом, если удастся взять опыт.

Прогресс не стоит на месте, поэтому нужно смотреть в будущее.

Второй вариант — и это то, что мы можем сделать самостоятельно, привести в порядок наши проекты ОТРК с баллистическими ракетами, чтобы бить по стартовым позициям "Цирконов". Вы спросите, подойдет ли ATACMS? Да, подойдет! Но пока никто нам его не дает.

Ранее "Телеграф" писал, что военно-политический обозреватель Александр Коваленко прокомментировал удар, вероятно, "Цирконами" по Киеву. Он отметил, что эта атака указала на способность РФ запускать эти ракеты с сухопутных носителей.