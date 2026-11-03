Портал в ад или просто предрассудки. Почему нельзя ходить под столбами

Украинцы раскрыли "тайну"

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Многие украинцы еще с детства помнят, что под бетонными Л-образными столбами нельзя ходить и их надо обходить. Однако не все знают причину этих предрассудков.

В Threads пользователь опубликовала сообщение, где спросила украинцев, почему же бетонные столбы обходят. Оказалось, что для этого есть по меньшей мере две причины.

"Многие знают, почему обходят столбы? Думаю нынешние подростки точно не знают", — говорится в сообщении.

Сообщение о Л-образных столбах

По одной из самых популярных версий такие столбы — "портал" в ад или в потусторонний мир. Поэтому якобы пройдя под ним можно "накликать" на свою судьбу беду. Украинцы уже шутили над этим, отмечая, что именно поэтому начался один из самых затяжных экономических кризисов.

Второй версией было то, что якобы раньше качество столбов и электросети было таким, что под столбом могло быть напряжение. Однако здесь следует отметить, что бетон не пропускает электроэнергию, но вода пропускает. Поэтому мокрые столбы якобы могли представлять угрозу.

В комментариях украинцы пишут:

Мой дедушка мне рассказывал, что обходить такую опору безопаснее, поскольку в случае повреждения изоляции между столбом и подпоркой возникает высокая концентрация тока в земле и риск опасного шагового напряжения. Кроме того, эта Л-образная конструкция держит основную механическую нагрузку проводов, поэтому при аварии или сильном ветре она имеет больший риск разрушения, чем обычный столб. Ну и история о "чертовых воротах".

Потому что это портал.

В детстве говорили, что это чертовы ворота, если пройдешь через них, то беда будет ждать.

Я раз так бабушке не поверил и под столбом прошел — с тех пор в стране кризис. Не повторяйте мои ошибки.

Так баба говорила...

Чтобы голова не болела.

Так вот оно что… а я то думала кармически ретроградный год.

Мне говорили, что это цыганские ворота. Пройдешь не будет денег. Я не суеверный, но разговор о деньгах, здесь и поверить можно.

Я не знаю последствий, просто нельзя.

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