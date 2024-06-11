Шеф-редактор Obozrevatel Орест Сохар рассказал, какие вопросы будут рассматриваться на Саммите мира в Швейцарии

Алгоритм мира в Украине ощутимо глобализируется: что кроется за новой стратегией ЕС и Киева

"Цивилизованный Запад" не справился с задачей унять Путина своими силами; для решения этой задачи привлекаются государства Глобального Юга.

Созванный Украиной на 15-16 июня Саммит мира радикально меняет повестку дня. Вместо ранее обнародованных "10 пунктов плана Зеленского" будут обсуждаться только 3. Это сделано для достижения политического единодушия решений всех участников форума.

Японская NHK обнародовала проект совместного заявления саммита, в котором прописаны три базовых пункта данного плана: безопасность атомных электростанций, продовольственная безопасность и обмен пленными плюс возвращение детей, депортированных в Россию. В документе не упоминается вывод войск и восстановление территориальной целостности Украины.

Дипломатические источники, на которые ссылаются международные медиа, объясняют такие уступки поиском единодушия среди участников саммита, в частности представителей некоторых стран Азии и Ближнего Востока, политические интересы которых балансируют между поддержкой ЕС и РФ.

Еще несколько месяцев западные дипломаты ломали головы над тем, как переформулировать мирный план Зеленского, чтобы убедить Глобальный Юг в сотрудничестве: мол, никто не будет выступать против гуманитарных инициатив. Восток, похоже, будет играть совсем не декоративную роль в укрощении путинской агрессии.

Примечательно, что роскошный швейцарский курорт Бюргеншток, где пройдет мирный саммит, является собственностью суверенного фонда Катара. Похоже, что локация выбрана не случайно. Как показательно и то, что ЕС стремится организовать осенью мирную конференцию по Украине в Саудовской Аравии, — Bloomberg со ссылкой на источники. Она должна быть с участием России и Китая.

Логично предположить, что саудиты и Катар согласовывают свою европейскую политику с Китаем, которому все труднее контролировать Кремль. Подтверждением тому является истерика российских пропагандистов, вдруг заговоривших о "китайском плане по захвату мира": "Пока РФ борется с коллективным Западом, никто другой, как Китай, в скором времени "может стать проблемой"; "Союз с Китаем – это утопия. Китай еще те националисты, для которых Поднебесная превыше всего, а остальной мир – это лишь инструмент достижения своих целей. И непонятно, кто в перспективе для нас опаснее — США или Китай", — вот типичные заголовки последних дней.

РФ пытается сорвать саммит, о чем официально заявили власти Швейцарии. Речь идет о применении всего традиционного инвентаря Кремля: от кибератак до угроз. Несмотря на это, в Бюргеншток собирается немало лидеров государств из "российской орбиты влияния".

Теоретически саммит с его тремя пунктами может стать первым шагом, прежде чем мир перейдет к обсуждению более сложных вопросов: границы, репараций, специального трибунала. Цель состоит в том, чтобы получить результат, который можно обозначать как "мирный план Зеленского". Похоже, это работает. О других мирных планах уже почти никто не говорит. "Украинцы вытеснили всех своей активностью", — говорит один из европейских дипломатов, пишет Der Spiegel.

Источник: пост Сохара в Telegram