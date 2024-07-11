Аналитик объяснил, в чем суть установления различных сроков возврата валютной выручки при экспорте: 90, 120 или 180 дней.

Как работает рентная, сырьевая, коррупционная модель экономики?

Нацбанк увеличил сроки возврата экспортной выручки с 90 до 120 дней для производителей 12 видов агропродукции: пшеницы, ржи, ячменя, овса, кукурузы, сои, рапса, подсолнечника, соевого масла, подсолнечного масла, рапсового масла, жмыха.

Кстати, в Украине в условиях войны нет требований по обязательной продаже валютной выручки экспортерами (в РФ есть).

В результате, средняя продажа валютной выручки экспортерами в РФ составила более 80%.

По Украине такой цифры не встречал, но 12 млрд дол экспортной выручки за рубежом в нарушение всех сроков возврата зависло точно.

Многие в Украине не понимают, в чем суть установления различных сроков возврата валютной выручки при экспорте: 90, 120 или 180 дней.

Часть экспортеров у нас работает через свои подставные торговые дома, зарегистрированные в оффшорных юрисдикциях.

Например, руда на мировом рынке условно стоит 200 дол, с украинского ГОК-а на свою оффшорку ее продают за 60, а уже с оффшорки на рынок — за 200.

Механизм контроля за ценами через механизм трансфертного ценообразования у нас почти не работает, поэтому ГОК будет платить налоги с цены в 60 дол, а 140 дол хозяин ГОК-а аккумулирует на оффшорке и купит себе яхту, не заплатив налоги.

Но даже выручку в расчете по 60 дол за тонну он не спешит возвращать в Украину.

Например, по контракту А в страну через 180 дней должно вернуться 100 млн дол.

А контракт Б заключен через 100 дней на 150 млн.

На оффшорку через 100 дней зашли все деньги и по контракту А, и по контракту Б.

Но выручку по контракту А собственник ГОК-а уже направил на личные счета по фиктивным операциям.

Этих денег нет, возвращать нечего.

Но оффшорка, на которую заведены контракты А и Б — она же своя.

Поэтому оффшорка возвращает в Украину 100 млн по контракту А за счет выручки по контракту Б.

Такая же ситуация с зерном и с любым другим сырьевым товаром, где расчеты идут в основном по банковским аккредитивам, то есть платеж осуществляется против поставки/отгрузки товара.

Нет никакого смысла устанавливать для сырьевого экспорта такие длительные сроки расчета: 90 или 180 дней.

Ведь это все биржевые товары — комодитис и по ним расчеты идут с помощью банковских аккредитивов или гарантий и завершаются максимум на дату транспортировки, как правило все деньги поступают в срок до месяца.

Параметры возврата экспортной выручки в 90, 120 и 180 дней установили очень давно в расчете на оплату продукции с высоким уровнем добавочной стоимости (тогда еще мы продавали на внешних рынках промышленную продукцию, а не только сырье).

То есть, если Украина будет продавать тракторы, турбины и самолеты, то для этого нужен более длительный срок расчетов по экспорту.

В условиях нашей сырьевой специализации, весь спор касательно сроков возврата валютной выручки, 90 или 180 дней — это по сути, негласный договор ФПГ и власти, какой объем валютной выручки можно будет оставить за границей НАВСЕДА: за квартал (90 дней), за 120 дней или за полгода (180 дней).

Это как в Европе на фоне нулевых ставок в прежние годы кредитный лимит по карте рассматривали как "подарок банка".

И что касается экономической свободы: правильно или нет, лимитировать сроки возврата валютной выручки.

На мой взгляд, такое лимитирование, особенно во время войны, должно быть в отношении сырьевых товаров: руда, зерно.

То есть в отношении природных ресурсов. Эта выручка должна возвращаться в страну в течение 30 дней.

Валютная выручка при экспорте продукции с высоким уровнем добавочной стоимости должна находиться в полном распоряжении ее владельца в Украине или за рубежом. Так как выпуская такую продукцию, собственник бизнеса создает значительно больше рабочих мест и платит больше налогов. И его продукция создает в экономике эффект мультипликатора, а не эффект ресурсного истощения.

Источник: Telegram-канал Аналітика Куща.